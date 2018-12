Fødselsdagsgaver blev til børnerejser

Dorthe Larsen, formand for boligselskabet Tranemosegård, fyldte for nylig 70. Hun bad gæsterne betænke Børnenes Rejsebureau i stedet for hende. Foto: Bo-Vest

BRØNDBY. Formand for Tranemosegård, Dorthe Larsen, frabad sig gaver, da hun for nylig fyldte 70. I stedet bad hun om en gave til Børnenes Rejsebureau

Af Heiner Lützen Ank

En pengegave er på vej til Børnenes Rejsebureau i Brøndby Strand.

Da Dorthe Larsen, formand for boligselskabet Tranemosegård, der har over 3.000 boliger i Brøndby, for kort tid sidste fyldte 70, takkede hun pænt nej tak til gaver.

Hun bad i stedet venner, familie og bekendtskaber at give en donation til Børnenes Rejsebureau, har til formål at skaffe midler til ture for Brøndby Strands børn og unge. Børnenes Rejsebureau sender hvert år børn afsted på for eksempel fisketure, sommerkoloni og til Legoland.

En opfordring, der glæder Christina Grønkjær Jensen, formand for Børnenes Rejsebureau:

– Det er helt utroligt flot. Mange af os, der har været deltagere på kolonien, har for eksempel et helt særligt sammenhold, vi er både tyrkere, grønlændere, danskere og mange andre, og vi ses i gårdene og hjemme hos hinanden. Nogle deltagere fra kolonien har jeg kendt, siden de var ti år, og vi ses stadig. Men det allervigtigste for mig er, at børnene faktisk har fået et kanon godt fællesskab.

Skal kunne mærkes

For fødselaren, Dorthe Larsen, var det vigtigt, at pengene gik til en forening, hvor det kunne mærkes.

– Jeg har tidligere fået meget vin, når jeg har holdt fødselsdag, og det var jeg ikke interesseret i at få igen. Så jeg kiggede rundt lokalt for at se, hvor pengene kunne gøre en forskel. Hos en af de store organisationer ville de ikke kunne mærkes, men hos Børnenes Rejsebureau ville de virkelig gøre en forskel, siger Dorthe Larsen om de 13.275 kr., som nu kommer børn og unge i Brøndby Strand til gode.

Håbet er, ifølge Christina Grønkjær Jensen, at pengene vil skabe glæde og fællesskab for endnu flere:

– Pengene skal bruges på nogle arrangementer, der skal invitere nye frivillige ind i foreningen i det nye år. Arrangementerne skal være for børn og familier, der har deltaget i Børnenes Rejsebureaus aktiviteter og for nye frivillige. Til arrangementet vil vi hygge os og spise noget lækker mad, hvor tidligere deltagere og frivillige fortæller om, hvad Børnenes Rejsebureau har lavet og betydet for dem, og hvad man kan som frivillig.