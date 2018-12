Første spadestik til rehabiliteringshus

Her tager borgmester John Engelhardt det første spadestik til det nye rehabiliteringshus. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Tirsdag blev det første spadestik til de kommende rehabiliteringspladser ved Ældrecenter Dalvang taget. De 24 pladser skal bruges til genoptræning og som midlertidige pladser

Af Jesper Ernst Henriksen

På en stor græsplæne ved siden af Ældrecenter Dalvangen vil der det kommende år være masser af byggeaktivitet. Her skal der nemlig bygges en ny bygning, der får navnet Rehabiliteringshus Dalvang. Huset skal indeholde i alt 20 stuer. Heraf er de 16 enkeltmandsstuer med eget bad og toilet, mens de sidste fire er dobbeltværelser. Her hænger to værelser sammen med mulighed for at lukke en dør mellem værelserne og de deler bad og toilet. Bygningen skal være færdig i starten af 2020.

Rehabiliteringshuset har i praksis to forskellige funktioner ligesom de nuværende midlertidige pladser. Dels bliver pladserne brugt som midlertidige pladser til borgere, der akut har brug for en plejehjemsplads, men hvor der ikke er nogen ledige.

Dels bliver pladserne brugt til borgere i alle aldre, der bliver udskrevet fra hospitalerne og skal genoptrænes af kommunen indtil de kan klare sig i deres eget hjem.

Eneværelser

Den største forskel for borgerne bliver, at de primært kommer til at ligge på eneværelser i den nye bygning.

– For cirka fem år siden stod jeg her og så borgmesteren indvie de nuværende midlertidige pladser. Allerede dengang undrede jeg mig dog over, at vi havde tre og fire sengs stuer. Jeg tænkte, at det ikke fremtidssikret. Og ganske rigtigt, det var det ikke, sagde Lars Thomsen, formand for Social-, Sundheds- og Seniorudvalget efter det første spadestik.

Der er tre grunde til, at der er valgt eneværelser.

– For det første har vi oplevet, at nogle bliver indlagt med smitsomme sygdomme som Roskilde-syge, så de er nødt til at have en stue for sig selv. For det andet vil mennesker gerne have deres egne rum, uden at de bliver generet om natten, når andre på stuen bliver tilset af sygeplejersker. For det tredje er der hensynet til folks blufærdighed. Når man bliver behandlet af en sygeplejerske er det en meget personlig ting, hvor man ikke har lyst til, at andre kan følge med. Det er noget dyrere at bygge enkeltværelser, men vi har valgt at prioritere pengene til det, siger Lars Thomsen.

Han synes det nye hus ser godt ud.

– Det nye Rehabiliteringshus Digevang bliver en smuk ting her i Glostrup. Vi har afsat penge til toiletter med hæve sænke funktion, som betyder, at borgeren selv kan rejse sig efter et toiletbesøg. Vi arbejder også på at få nogle gode senge, der nærmest kan rejse borgerne op selv, så vi passer på vores personale, så de ikke får nogle dumme løft og træk. Så har vi noget, der hedder døgnrytmelys. Det betyder, at man stille og roligt blænder op så ens krop vågner med lyset. Det samme, når man skal i seng, så stille og roligt fader det ud, så man mentalt er med på, at nu skal man sove, sagde han blandt andet.

Han fremhævede også både de udendørs og indendørs træningsfaciliteter.

De bygger

Totalentreprenør: B. Nygaard Sørensen A/S

Arkitekt: Sweco Architects

Ingeniør: Norconsult