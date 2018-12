Historier fra arkivet

HELE OMRÅDET. Vi har været en tur i vores arkiver og har fundet lidt gamle historier frem. Historierne kan være forkortet af redaktionen. Husk at du også kan komme forbi og finde de gamle aviser, hvis der er noget du lige står og mangler.

7. december 1988

Formandsskifte i Vallensbæk Sejlklub

Vallensbæk Sejlklub skiftede formand i forbindelse med generalforsamlingen for nylig

vallensbæk. Per Rye Jacobsen trådte tilbage efter eget ønske. Han kan se tilbage på seks travle og vellykkede år.

Under hans ledelse er klubben vokset fra et medlemstal på 300 til i dag 1.000, og klubhuset er opført og færdigindrettet.

Kommunens hyldest for indsatsen fik Per Rye Jacobsen for nylig da han modtog årets ungdomslederpris, og på generalforsamlingen blev han naturligvis hyldet kraftigt.

Ny formand blev Helge Petersen, som i det daglige er direktør for et Rødovrefirma.



Giv de ældre en flytte-check

En flytte-check til pensionisterne kan bane vejen for en mere hensigtsmæssig boligfordeling, mener Allan Nielsen, næstformand i Boligselskabernes Landsforening, og KB-medlem i Brøndby

BRØNDBY. Tilbyd pensionisterne en flytte-check, så de får lettere adgang til en bolig, der passer til deres behov. Det vil samtidig frigøre boliger, der er beregnet til børnefamilier, foreslår Allan Nielsen.

Ifølge Allan Nielsen bliver mange pensionister i øjeblikket boende i for store eller for uhensigtsmæssige almene bliger – blandt andet fordi det er dyrt at flytte og fordi reglerne om boligsikring ikke belønner den – set i samfundsmæssigt perspektiv – hensigtsmæssige flytning fra store til små og ældrevenlige boliger.

2. december 1998

Gulerødder frem for pisk

Regeringen har for nylig foreslået at man skærer i boligydelsen, blandt andet for at motivere pensionisterne til at flytte i mindre lejligheder.

– Det forslag viser, at et flertal i regeringen og folketinget åbenbart foretrækker pisk frem for gulerødder, hævder Allan Nielsen.

Han foreslår, at politikerne i stedet tænker positivt og belønner de lejere, der flytter fra store boliger til mindre og derved afgiver plads til eksempelvis børnefamilier.

– Jeg mener, at regeringen burde overveje, om den ikke som forsøgsordning burde indføre en flytte-check for pensionister, der flytter fra større til mindre boliger. Med en check på eksempelvis 10.000 kroner får man på den måde løst et boligproblem for to familier. Børnefamilierne får en bolig med plads, og pensionisterne får overkommelige lejligheder i stueetagerne, eller i ejendomme med elevatorer. Hvilket også giver den sidegevinst, at der formentlig bliver færre udgifter til hjemmehjælp og hjemmesygepleje, fordi de ældre kan fungere bedre og længere i deres nye bolig. Brøndby som forsøg

Ifølge Allan Nielsen er det en statslig opgave at få sat gang i boligrotationen. Men det udelukker ikke, at man kan afprøve princippet i Brøndby Kommune som forsøg.

3. december 2008

Glade for gratis motion

Glostrups medarbejdere er glade for det gratis motionstilbud, de bruger det bare ikke særlig meget, viser evaluering

glostrup. Hvis man spørger folk, om de er glade for Det Kongelige Teater, så siger de fleste, at de er glade for at have muligheden. Hvis man så spørger, hvor ofte de bruger det, så er svaret et helt andet.

Lidt på samme måde er det med det gratis tilbud til medarbejdere i Glostrup Kommune om at kunne benytte fitness- og motionscenteret og svømmehallen i Glostrup Fritidscenter. Medarbejderne er glade for at have muligheden. Det gratis motionstilbud trådte i kraft i januar. Der er uddelt knap 400 adgangskort, hvilket svarer til, at cirka hver femte medarbejder har taget imod tilbuddet.

Imidlertid benytter medarbejderne ikke ordningen så ofte som forventet. På landsplan er idrætsaktive i aldersgruppen aktive to gange om ugen i gennemsnit. Set over hele perioden har de ansatte i kommunen, der har skaffet sig adgangskort, kun benyttet ordningen 1,5 gang om måneden i gennemsnit. Det viser den nye evaluering.

– Det har været en succes i den forstand, at der er rigtig mange, der har fået fat i de her adgangskort. Det er faktisk flere end forventet. Folk siger, de værdsætter af have muligheden, tilgengæld bruger de det mindre end forventet, siger idrætschef i Glostrup Kommune Bo Billenstein.

