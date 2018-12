Historier fra arkivet

Vi har været en tur i vores arkiver og har fundet lidt gamle historier frem. Historierne kan være forkortet af redaktionen. Husk at du også kan komme forbi og finde de gamle aviser, hvis der er noget du lige står og mangler.

Af

14. december 1988 – 30 år siden

Miljø-bombe afsløret

Ugen, der gik, afslørede en vaskeægte miljø-bombe under et af de mange spændende nye byggerier i Brøndby Kommune

BRØNDBY. Brøndby Kommune mener at Danbyg har forsøgt at lempe byggeriet på den gamle renseanlægsgrund i Brøndbyvester under foregivende af at miljøforholdene er i orden.

Brøndby Kommune mener ikke, at der er skabt tilstrækkelig sikring for, at miljøet under den nye rækkehusbebyggelse er i orden. Kommunalbestyrelsen skulle være mødtes ekstraordinært mellem jul og nytår for at give den endelige tilladelse, men det møde er nu aflyst.

– Problemet er, at slamresterne fra det gamle rensningsanlæg ikke fjernes men derimod blot registreres som kemikalieaffaldsdepot, siger borgmester Kjeld Rasmussen.

– Ifølge det lokalplanforslag, der skal gælde, skal slamresterne fjernes og ikke bare registreres. Gik vi med til det sidste, ville vi samtidig sige ja til at betale erstatning den dag, byggeriet viser sig at have gener af jordbundsforholdene, siger Kjeld Rasmussen.

Sammen med forvaltningen har borgmesteren erklæret, at det møde, der er holdt mellem Danbyg og amtets miljøafdeling, samt Glostrup Kommune, der ejede renseanlægget, ikke er tilfredsstillende. Med andre ord: Selv om man på dette møde blev enige om at registrere slamresterne som kemikalieaffaldsdepot i stedet for at fjerne det forurenede slam, siger Brøndby Kommune foreløbig fra.

– Vi vil have 100 procent orden i sagerne, fastslår Kjeld Rasmussen og siger dermed: Rækkehusprojektet i Brøndbyvester er faldet på gulvet.

9. december 1998 – 20 år siden

Ny mand på bænken

Efter en række knebne nederlag var basketherrernes cheftræner Patrick King, blevet afløst af Frank Bavngaard til opgøret mod Stevnsgade. Trods ændringen tabte herrerne atter med mindst mulige margen

GLOSTRUP. Formand for Glostrup Basket, Freddie Rose, afviser, at der er nogen form for dramatik i, at cheftræneren for Glostrups basketherrer, Patrick King, til weekendens opgør mod Stevnsgade var blevet afløst på trænerbænken af den tidligere førsteholdsspiller, Frank Bavngaard.

– Der skete det, at Patrick og bestyrelsen havde en snak om, hvad vi kunne gøre for at vende den kedelige stime af knebne nederlag, som vi i en lang periode har været inde i. Resultatet af den samtale blev, at vi ville prøve at lade Frank Bavngaard fungere som udskiftningsleder i et par kampe i et forsøg på at give holdet et psykologisk spark, forklarer Freddie Rose, der understreger, at ændringen er sket i fuld forståelse med Patrick King.

– Jeg kunne ikke ønske mig en anden træner end Patrick, for han er er fremragende træner, men vi følte bare, at der måtte gøres noget for at forsøge at ændre på stimen af nederlag, siger Freddie Rose, der afviser, at der skulle være tale om en direkte fyring af Patrick King.

Tabte med to point

Forandringen på trænerbænken fik dog ikke den ønskede effekt, for resultatet af mødet med Stevnsgade i Basketligaen blev et Glostrup-nederlag på 84-82. Kampen var nøjagtig så jævnbyrdig som cifrene antyder, men som det har været tilfældet adskillige gange hidtil i sæsonen, blev det Glostrup, der måtte forlade banen som taber.

Tob

10. december 2008 – 10 år siden

Klimakommune

Kommunalbestyrelsen har netop besluttet, at Vallensbæk skal deltage i Danmarks Naturfredningsforenings kampagne om klimakommuner

VALLENSBÆK. Derved forpligter kommunen sig til at arbejde for projekter, der fører til reelle CO2-besparelser. Kommunen skal som minimum forpligte sig til en årlig reduktion på 2 procent i CO2-udledning.

For at deltage i kampagnen skal Vallensbæk igennem et forløb på fire trin: Kommunen skal allerførst underskrive en borgmestererklæring, der forpligter kommunen til dels at udarbejde en opgørelse af den nuværende CO2-udledning, dels formulere en klimahandlingsplan for, hvordan en minimumsreduktion forventes opnået.

Andet trin bliver at få lavet en opgørelse over kommunens nuværende CO2-udledning, og tredje trin bliver at udarbejde en klimahandlingsplan.

Det sidste trin i forløbet bliver at gennemføre klimahandlingsplanen og følge resultaterne. Det er et krav, at der sker en årlig afrapportering af overvågningen, hvilket svarer til, at der udarbejdes Grønt Regnskab hvert år fremover. Afrapporteringen vil falde sammen med afrapportering af ESCO-energispareprojektet, hvor energiforbruget for kommunale ejendomme hvert år bliver gjort op.

Tob