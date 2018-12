Hjemlig stemning i ny butik

Distriktschef Bettina Pedersen og butikschef Younas Ahmed i den nye Petworld. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Den store danske dyrehandelkæde Petworld åbnede for to uger siden i Glostrup. Her er fokus på et bredt udvalg, og at kunderne føler sig velkommen

Af Jesper Ernst Henriksen