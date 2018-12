Hvor er trafiksikkerheden ved børnehaven?

DEBAT. Af Anette Poulsen, formand for, og på vegne af forældrebestyrelsen, Sofielundsvej 46, Glostrup

Af Anette Poulsen, formand for, og på vegne af forældrebestyrelsen, Sofielundsvej 46, Glostrup

Daginstitutionen Skovager er den eneste institution i Glostrup, som ikke har et fortov omkring og ved børnehaven. Vi kan derfor slet ikke forstå, hvorfor Skovager igen ikke er blevet prioriteret, da der blev bevilliget penge fra puljen forbedringer af forhold for bløde trafikanter.

Forældrebestyrelsen har siden 2013 rettet henvendelse til kommunen omkring manglende sikkerhed for vores børn i trafikken. Pt. må der køres 50 km/t på Skov­sletten. Der er ingen fortove, ingen cykelstier og dårlige oversigtsforhold i svinget lige ved institutionen. Institutionen er friluftcertificeret, og de fleste dage er de ikke på matriklen, hvilket betyder, at pædagogerne også skal færdes på Skovsletten med 25 børn. De går i rabatten, men skal også krydse vejen, når de skal til et par af deres baser.

Skovager er en integreret institution, men på to forskellige matrikler. Det betyder, at både vuggestuebørn og børnehavebørnene krydser vejen for at komme til den anden matrikel. Netop børn i børnehaven har brug for at blive trafiksikre og lære at begå sig i trafikken. Mange forældre vælger at aflevere deres børn på gåben, eller på cykel. Vi tror, at endnu flere ville fravælge bilen, hvis trafikforholdene var bedre for de små børn, som netop skal lære at færdes i trafikken. Børnene er netop ved at lære at cykle, og fylder derfor lidt mere i deres usikre styring af cyklen. Mange forældre har også mindre børn, hvilket betyder, de går med barnevogn/klapvogn og derfor fylder endnu mere på kørebanen. Kan det virkelig være rigtigt, at der ikke er et fortov ved og omkring daginstitution Skovager?

Skal der virkelig ske en ulykke, før der bliver handlet?