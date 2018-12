Ikke alle kommunalpolitikere kaster med mudder

DEBAT. Af Hanne Nielsen (S), medlem af kommunalbestyrelsen, Glostrup

Svar til Jenny Stockfleth. Nu er jeg ved at være træt af den generalisering, der breder sig. Påstanden er, at alle kommunalpolitikere, deltager i mudderkastning, ikke bedriver politik og befinder sig på børnehavestadiet. Det gør alle ikke.

Den form for generalisering er nedbrydende for borgernes opfattelse af os politikere, og det er ikke sundt for demokratiet. Derfor tager jeg bladet for munden nu. Ja, i Glostrup kommunalbestyrelse er der nogle stykker, som ytrer sig på en måde, som nogle vil betegne som mudderkastning, men de personer har faktisk et navn- og deres skrivelser, mere eller mindre lødigt, er efter min mening let at identificere. Så i stedet for at sige alle, kunne man bruge deres navn.

Efter min opfattelse er det langt over halvdelen af kommunalbestyrelsens politikere, der taler politik og skriver, uden at komme med personlige eller nedgørende angreb, og disse personer, som gør en indsats for at tale politik, fortjener ikke at komme under denne massebetegnelse.

Selvfølgelig er vi politikere uenige, og demokratiet indebærer jo, at vi hver især fremfører netop vores politik, og prøver at fortælle ulemperne ved modpartens, det er politik og ville nok være ret kedeligt uden.

Jeg vil gerne bede om, at man bruger navn, når en politiker efter egen opfattelse, deltager i mudderkastning, men ikke siger, at det er alle politikere, for det er ikke rigtigt.