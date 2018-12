Jul for de ældre

Der var fælles julestemning i Glostrup Hallen. Foto: Lone Thelke

GLOSTRUP. Traditionen med et julearrangement for Glostrups seniorer fortsatte i år, hvor 120 mennesker var til fest i Glostrup Hallen

Af Jesper Ernst Henriksen

Den 3. december mødte 120 glade, julefeststemte borgere op i Glostrup Hallen. ÆldreSagen, FOF hyggeklub, Glostrup Pensionistforening og IF32 Motion og Trivsel var gået sammen om et fælles julearrangement for samtlige ældre borgere i Glostrup.

Formålet med arrangementet er at give et tilbud til de ældre, der ikke har så mange juleaktiviteter, så også ældre, der ikke normalt kommer i foreningerne, var altså velkomne.

Der blev drukket kaffe og spist morgenbrød alt imens et orkester spillede dejlige julemelodier. Arrangørerne havde været ude at hente sponsorgaver, så der var mange som gik hjem med en tidlig julegave.