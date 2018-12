Jul på naturskolen

Lørdag den 1. december var der julemarked hos Brøndby Naturskole. Mere end 250 personer var med. Foto: Brøndby Naturskole

BRØNDBY. Lørdag den 1. december blev julen skudt i gang på Brøndby Naturskole

Af Heiner Lützen Ank

Lørdag den 1. december mødte over mennesker op, da Brøndby Naturskole holdt juleværksted.

De besøgende havde travlt med at producere juledekorationer og dyppe lys, ligesom der blev lavet fuglefoderstokke til vinterens mange fuglegæster på altaner og haver, bagt pandekager ved bålet, som spejderne stod for, og fortæret lange rækker af æbleskiver.

Det lidt mørke vejr blev lyst op af flagermuslygter og finske blus, som stod og knitrede velvilligt og sørgede for at den ydre hygge var sikret.