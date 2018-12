Kunst, kartofler og klasseværelse

Eleverne fra 5. årgang på Pilehaveskolen i Vallensbæk har netop været igennem et kunstprojekt sammen med Arken. Foto: Mette Juel

VALLENSBÆK. Eleverne fra 5. årgang på Pilehaveskolen har netop været igennem et kunstprojekt med Arken

Af Heiner Lützen Ank

Alle 82 børn fra 5. årgang på Pilehaveskolen deltog i uge 45 i et forløb med Arken-undervisning, i Åben Skole-regi, under titlen Laboratorium for kreativ læring.

Her havde eleverne dels skoledage med undervisning på Arken og dels skoledage, hvor Arken-undervisning var på skolen og arbejdede sammen med elever og lærere.

Eleverne fra Pilehaveskolen fordybede sig i den aktuelle Van Gogh udstilling på Arken, og i denne proces indgik blandt andet kartoffelmeditation, kartoffel-kone-fortællinger og nye samarbejder og fællesskaber .

Forældre på besøg

Ingen udstilling uden en fernisering, og en sådan blev der holdt den 15. november, hvor eleverne fra 5. årgang og deres forældre besøget Arken i fællesskab.

Her fortalte undervisere og elever om forløbet med at udforske Van Gogh’s malerier, ligesom elevernes egne kreationer var udstillet.

Dernæst viste eleverne deres forældre rundt på Arken, så de mange gode fortællinger og erfaringer fra Laboratorium for kreativ læring blev delt mellem elever og forældre.

Større sigte

Henover tre skoleår, fra 2016 til 2019, arbejder de tre folkeskoler i Vallensbæk Kommune sammen med Arken om Laboratorium for kreativ læring.

Samarbejdet sker indenfor rammen Den Åbne Skole, der har til hensigt at skabe mulighed for, at kulturinstitutioners ressourcer, ekspertise og læringsrum bringes i samspil med lærernes faglighed på en sådan måde, at det kan bidrage til folkeskolens formål.

Håbet er således, at elevernes møde med kunst styrker såvel deres erkendelse som fantasi.

Med Laboratorium for Kreativ Læring ønsker Arken i samarbejde med folkeskoler i Ishøj, Brøndby, Høje Taastrup, Vallensbæk og Greve kommuner at udvikle en model for, hvordan kulturinstitutioner kan være med til at styrke Den Åbne Skole.