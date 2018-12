Læserkonkurrence: Vind en tur i julecirkus

Den 12. december kommer Cirkus Baldoni på julebesøg i Glostrup. I den forbindelse udskriver Folkebladet og Cirkus Baldoni en læserkonkurrence. Foto: Cirkus Baldoni

GLOSTRUP. Cirkus Baldoni besøger i december Glostrup. I den forbindelse kan man vinde en billet til forestillingen

Af Heiner Lützen Ank

Igen i år, slår Cirkus Baldoni julevejen forbi Glostrup, når cirkus kommer til byen den 12. december.

I år bliver manegen fyldt med nisser fra nær og fjern. Der er nemlig blandt andet jonglerende nisser, balancenisser og en hula hoop nisse.

Drillerier

De kække drillenisser Nis og Nisseline har haft god tid til at udtænke nye planer og er klar til helt nye drillerier, og den glade julegris Anton Antonius’ frække og sjove påfund får sikkert smilet frem hos alle.

Den kære gamle julemand har også lovet at komme, selvom han har meget travlt, for han vil nemlig ikke skuffe de forventningsfulde børn og voksne.

Vind en tur i cirkus

I forbindelse med Cirkus Baldonis julebesøg i Glostrup, udskriver Folkebladet og Cirkus Baldoni i fællesskab en julekonkurrence.

Alt hvad du skal gøre, er at svare på, hvad den kvinde, der lever af at lave perleplader, og som vi havde et interview med i sidste uges udgave af Folkebladet hedder.

Svaret sender du til konkurrence@folkebladet.dk

Vi skal have dit svar senest mandag den 3. december kl. 9.

Konkurrencen er kun for personer, der bor i Folkebladets område, og der må kun fremsendes et svar per husstand.

Blandt de rigtige svar trækker vi lod om ti gange to billetter.

Vinderne får direkte svar.

Skulle forestillingen mod forventning blive aflyst eller udskudt gives der ingen erstatning.

Forestillingen finder sted onsdag den 12. december kl. 17.00, hvor Cirkus Baldoni spiller i Glostrup Hallen, Stadionvej 80.

Cirkus Baldoni spiller kun den ene gang i Glostrup.

Man kan se mere på julecirkus.dk

For hver billet, der bliver solgt, støtter Cirkus Baldoni Julemærkehjemmene med 10 kr.