Lokal succes ved årets danser-stævne

Lea Fedorcak og Marie Winther var to af de dansere fra Vivis Dans, der vandt medalje, da der for nyligt blev afholdt Dancer of the Year 2018. Foto: Vivis Dans

SPORT. Forrige weekend blev der afholdt årets danser-stævne i Slagelse. Det førte til medalje for Vivis Dans

Af Heiner Lützen Ank