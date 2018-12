Luciaoptog til hest

Luciaoptoget i Klub Ejby foregår til hest. Foto: Klub Ejby

GLOSTRUP. I Klub Ejby har de et særligt Luciaoptog, de rider nemlig på klubbens heste i optoget

Af Jesper Ernst Henriksen

Traditionen tro har Klub Ejby afholdt julemarked for børn og forældre med servering af gløgg og æbleskiver samt muligheden for at købe forskellige juleprodukter lavet af børnene.

Dem, der endnu ikke havde fået købt juletræet, havde mulighed for at gøre dette hos 4H.

Den velbesøgte eftermiddag sluttede af med Klub Ejbys særlige Luciaoptog, hvor lyspyntede heste og kæledyr var med.