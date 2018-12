Mand dræbt i motorvejstrafikken

Tirsdag aften blev en mand dræbt på Holbækmotorvejen i Vallensbæk. Politiet efterlyser vidner. Foto: presse-fotos.dk

VALLENSBÆK. Tirsdag blev en mand dræbt på Holbækmotorvejen. I første omgang blev en kammerat sigtet, men han blev løsladt. Politiet arbejder derfor satdig på sagen

Af Heiner Lützen Ank

Tirsdag den 4. december ca. kl. 23 blev en 29-årig mand påkørt af biler og dræbt på Holbækmotorvejens vestgående kørebaner nær Vallensbæk.

Efterfølgende anholdt Købehavns Vestegns Politi kl. 23.15 en 30-årig mand, der kunne sættes i forbindelse med dødsfaldet.

Han blev onsdag fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Glostrup, sigtet for at have skubbet den 29-årige ud foran en bil på motorvejen og begæret varetægtsfængslet.

Retten besluttede imidlertid, at der ikke var grundlag for at varetægtsfængsle manden og løslod ham.

Københavns Vestegns Politi efterforsker nu videre for at klarlægge sagens nærmere omstændigheder og opretholder indtil videre sigtelsen mod den 30-årige mand.

Efterlyser vidner

I forbindelse med den fortsatte efterforskning efterlyser Københavns Vestegns Politi vidner blandt trafikanter på Holbækmotorvejen tirsdag aften.

Påkørslen skete i Holbækmotorvejens vestgående kørebaner ved Vallensbæk lige før motorvejen deler sig mod henholdsvis Roskilde (vest) og Ishøj (syd) nær Vallensbæk Sø (vandski-sø) og Store Vejleå.