Manglende belysning ved Ejby Skolen

DEBAT. Af Anette Majland, Ejby Mosevej 51A, 2600 Glostrup

Åbent brev til rette vedkommende i Glostrup Kommune.

Jeg skriver på vegne af en gruppe ældre kvinder, der en gang om ugen dyrker gymnastik på Ejby Skolen om aftenen. Adgangen fra parkeringspladsen og ind igennem smøgen til skolen mangler lys, og kan være svær at passere grundet den manglende belysning. Vi frygter selvsagt, at nogle vil komme til skade, da vi jo nu går den endnu mørkere tid i møde.

Jeg har nu, i en periode på minimum tre uger, gentagne gange kontaktet Glostrup Kommune for at gøre opmærksom på forholdene omkring den manglende belysning ved Ejby Skole, men uden held. Jeg er blevet kastet rundt fra den ene person til den anden i kommunens forvaltning, men uden nogen egentlig respons. Jeg har oplyst mit telefonnummer og min e-mail adresse og aftalt, at man kunne rette henvendelse til mig, hvis man havde behov for yderligere oplysninger. Men intet er sket.

Til den ansvarlige retter vi denne udtrykkelige anmodning. Vær venlig at tage affære nu, inden nogen af os brækker eller får lemlæstet vore knogler og kroppe.