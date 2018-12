Mere end hvert 10. barn lever nu i fattigdom i Brøndby

DEBAT. Af Niels Christian Barkholt, folketingskandidat for SF opstillet i Brøndbykredsen

I en række kommuner er børnefattigdommen nu blandt den højeste i Danmark, og de har samtidig oplevet nogle af de største stigninger. Det fastslår en ny undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Den kommune med næstflest fattige børn er Brøndby, hvor mere end hvert 10. barn nu lever under fattigdomsgrænsen. Den siger, at du er fattig, når du tjener under 117.000 kr. om året.

Det er familier, som ikke har råd til nok ordentlig mad. De er nødt til at springe måltider over. De mangler penge til tøj. De har ingen penge til fritidsaktiviteter, ferie, tandlæge, receptpligtig medicin, underholdning, internet, etc. Resultatet er isolation og at børnene tager skade af det. Vi ved, at det vil påvirke dem resten af livet, både deres muligheder for at få en uddannelse og et arbejde.

Familier ramt af kontanthjælpsloftet er under et massivt pres. De lever på et minimum, hvor der skal meget lidt til for at vælte læsset. Fx bare hvis man ryger, har gæld til kviklån eller har andre udgifter, som ikke har med det mest basale at gøre, så påvirker det i høj grad det samlede budget. Par med børn er især presset på deres rådighedsbeløb. Endnu værre står det til med familier på integrationsydelse, hvor ydelsen er flere tusinde kroner lavere. Det er den ydelse, regeringen nu vil sætte yderligere 2.000 kr. ned om måneden. Det vil være en katastrofe.

Vi skal afskaffe kontanthjælpsloftet og ændre integrationsydelsen. Mennesker på overførselsindkomst skal kunne leve en værdig tilværelse. De skal have råd til den nødvendige husholdning. Børn skal kunne deltage i fritidsliv på lige fod med andre børn. Derfor synes jeg også, at man i Brøndby bør overveje, hvordan disse børn kan få gratis fritidstilbud. Det vil komme os alle til gode på lang sigt.

Som folketingskandidat for SF vil jeg kæmpe for, at det bliver en realitet. Børn skal ikke vokse op i fattigdom i Danmark.