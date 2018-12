Nyt svømmefællesskab rykker en division op

Svømmefællesskabet VG17, et samarbejde mellem Vest Brøndby og Glostrups elitesvømmere, har netop sikret sig oprykning til 2. division. Foto: VG17

SPORT. VG 17 vandt 3. division ved DM for hold i weekenden den 14.-16. december og rykker op i 2. division

Af Heiner Lützen Ank

I weekenden den 14.-16. december sejrede VG17 (Vest Brøndby og Glostrups elitesvømmere) i 3. division ved DM for hold i startfællesskabets første optræden.

Sejren i 3. division, som blev svømmet hjem ved DM stævnet i Viborg, sikrer en plads i rækken over i 2019.

Nyt fællesskab

VG17 blev etableret af Svømmeklubben Vest Brøndby og Glostrup Svømmeklub i 2017 med en fælles eliteoverbygning. Først i denne sæson har VG17 haft mulighed for at stille op ved DM med et fælles hold af de bedste svømmere fra de to Vestegnsklubber.

Filosofien bag VG17 er holdånd og individuel indsats målrettet fællesskabet og målsætningen er at placere VG17 i toppen af dansk svømning indenfor ti år.

Ved starten af denne sæson ansatte VG17 Thomas Lund som ny cheftræner, og han var tilfreds med sejren.

– Vi arbejder i dagligdagen med den langsigtede udvikling. I det lys, ser jeg primært holdets indsats i Viborg som noget, hvor vi sammen gør os selv større og udvikler nye sider af startfællesskabet, forklarer Thomas Lund og fortsætter:

– Det er altid rart at vinde. Det giver mod på mere. Der var mange gode præstationer, og det er positivt at svømmerne sammen kunne få deres træningsindsats belønnet.

VG17 stillede op med en trup af både erfarne og helt unge svømmere, som var til deres første DM.

Niveauet i 2. division bliver, vurderet på dette års stævne, en udfordring for VG17, idet de lavest rangerende af de ni klubber var cirka 2.200 point bedre end VG17s sejr i 3. division.

– Vi har et helt år til at fortsætte vores udvikling, og jeg ved, at det allerede er noget der motiverer både svømmere og trænere, afslutter Thomas Lund.