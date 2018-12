Omdiskuteret kunst bliver hængende

Disse billeder i Glostrup Fritidscenter har skabt debat. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. I Glostrup Fritidscenter hænger i øjeblikket en udstilling med Lars Heiberg, der blandt andet har lavet kunst over forsider fra gamle pornoblade. Kunsten får dog lov til at blive hængende

Af Jesper Ernst Henriksen

Denne måneds udstilling i Glostrup Kunstforening har fået mere end normal opmærksomhed. Nogle af kunstværkerne er nemlig lavet med udgangspunkt i forsider fra gamle pornoblade, og det har ifølge Ekstra Bladet fået en far, der er kommet igennem fritidscenteret, til at politianmelde Glostrup Kommune for overtrædelse af straffelovens paragraf 232 om blufærdighedskrænkelse.

– På mine børns vegne er jeg krænket, og jeg synes, at det er noget mærkeligt noget at sætte op, siger faren, Frank Davidsen, til Ekstra Bladet.

Bliver hængende

I første omgang fik det formanden for Kultur- og Fritidsudvalget i Glostrup, Dan Kornbek Christiansen (K) til at sige, at han mente, de skulle pilles ned. Sådan en beslutning kræver dog en beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget, der har møde onsdag i denne uge.

Da sagen kom frem, var dagsordenen til det møde allerede udsendt, så det ville i sig selv være tvivlsomt, om man overhovedet kunne få sådan en sag på dagsordenen. Derudover ville der være risikoen for, at medlemmer af udvalget ville bede om at få sagen i kommunalbestyrelsen, der holder møde igen i januar, hvor kunstværkerne alligevel er blevet pillet ned. Udstillingen bliver nemlig, efter planen, taget ned den 2. januar, så billederne får lov at blive hængende, oplyser Dan Kornbek Christiansen til Folkebladet.

Det er kunst

I Glostrup Kunstforening tager formand Jette Skovgaard al virakken om udstilling rimelig roligt. Hun er dog glad for, at kunstværkerne får lov at blive hængende.

– Hvis de var begyndt at udøve censur på vores udstillinger, så er det ikke sjovt at være kunstforening længere. Vi får økonomisk og praktisk støtte af kommunen, så vi er ikke interesseret i at have konflikt med dem. Men hvis de skal blande sig i, hvad vi udstiller, så holder det op med at være sjovt, siger hun.

Hun har i forbindelse med udstillingen fået en enkelt negativ henvendelse og 75 til 100 positive.

Foreningen har kun en enkelt gang censureret en kunstner.

– Vi havde for 30 til 35 år siden en aftale med Michael Kvium. Der censurerede vi det selv væk, da vi så noget nøgenhed på nogle af de billeder, han havde lavet. Det har vi fortrudt lige siden, hvornår får man ellers chancen for at udstille Michael Kvium?, spørger hun.

Udstillingerne i Glostrup Kunstforening fungerer på den måde, at foreningen udvælger en anerkendt, normalt dansk, kunstner, som de tager kontakt til og spørger om hun eller han vil udstille i Glostrup Kunstforening. Derefter er det kunstneren selv, der udvælger værkerne.

Da Glostrup Kunstforening modtog værkerne fra Lars Heiberg, var der en vejledning med om, at de skulle hænge grupperet.

– Vi valgte en murstensvæg til digitalprint, de tre som er bygget over Weekendsex og Rapport. Han har taget forsider fra de blade og arbejdet videre med dem. Dem tænkte vi, at dem hænger vi derind, hvor der ikke er så meget projektørlys på, der passede de bedst, siger Jette Skovgaard.

De var fem fra bestyrelsen til at hænge udstillingen med Lars Heiberg op.

– Hvis vi synes, det ikke er kunst, så hænger vi det ikke op. Vi er ikke kun en person, vi er fire eller fem fra bestyrelsen. Hvis vi havde fornemmet at det var porno, havde vi ikke hængt det op, men det er ikke porno, det er kunst, siger Jette Skovgaard.

Ingen provokation

Kunstneren selv, Lars Heiberg, er selvfølgelig også glad for, at hans kunst ikke bliver censureret.

– Det er kun godt, at de ikke skal gemmes væk. Det er kedeligt, når man har lavet noget kunst, hvis det så bliver gemt væk. De har været udstillet flere andre steder før, blandt andet på Sofienholm, hvor de ikke har skabt røre. At gemme kunst væk, fordi det indeholder nøgenhed, bringer minder tilbage fra 30’erne, siger han.

Han har ligesom Jette Skovgaard primært fået positive henvendelser ovenpå debatten.

– På min Facebookprofil, laver folk bare lidt sjov med det, det er meget mine kunstnerkollegaer, der synes, det er sjovt, siger han.

Kunstværkerne er lavet til forskellige samlinger, der så er blevet sat sammen på ny.

Kunstværket med hotdog’en var faktisk tæt på at blive solgt.

– Der var en familie, der købte tre af mine andre kunstværker. Deres datter ville gerne have det med hotdog’en. Hun syntes bare at det var sjovt, at der var en stor hotdog, hun så ikke noget pornografisk i det. Børn aflæser kunst anderledes end voksne. Jeg foreslog forældrene, at de kunne købe det og give hende det, når hun blev konfirmeret eller i 18-års fødselsdagsgave, men det gjorde de ikke, fortæller han.

Kunstværkerne med Weekendsex er en reference til teenageværelset.

– Jeg har ikke lavet kunsten for at provokere. Det er lavet til forskellige sammenhænge. Mange af mine værker handler om nostalgi, forsiderne med Weekendsex er en reference til teenageværelset i 70’erne. De andre, hvor der er fødevarer i, kommer fra en udstilling om mad, hvor jeg satte fokus på mad og de sammenhænge, det optræder i. Det optræder blandt andet i pornografien, siger han.