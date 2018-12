Pas på julegaverne

Christmas and new year decoration, baubles and gifts

Er der hårde pakker under træet, er der hjælp at hente i Glostrup Bio. Foto: Colourbox

GLOSTRUP. Har der været hårde pakker med computer, tablet eller iPad under juletræet, kan Glostrup Kommune fortælle, hvordan du passer på dine personlige oplysninger

Af Jesper Ernst Henriksen

Snart er det jul, og mange glæder sig til pakkerne, der ligger gemt under træet. Der er hjemmelavede pakker, bløde pakker, og hårde pakker. Især sidstnævnte skal man nogle gange holde et ekstra vågent øje med, nemlig pakkerne med elektronik.

– Mange får en ny smartphone i julegave, en tablet, eller måske en laptop eller PC, og her er det værd at være ekstra opmærksom. De nævnte produkter har nemlig det til fælles, at de virker ved netværk, herunder internettet, og at de derved kan hackes. Andre kan altså få uretmæssig adgang til, og udnytte, dine fortrolige oplysninger. Disse historier hører vi ofte i medierne, siger Lars Jonasson, kriminalpræventiv koordinator i Glostrup Kommune.

Han har derfor arrangeret en temaaften om IT-sikkerhed torsdag den 17. januar klokken 19 til 22 i Glostrup Bio.

– Mange bliver utrygge, når de hører, at deres Dankort eller smartphone kan hackes. Samtidig er mange forældre også bekymrede over hvad der sker på internettet i forhold til deres børn, som måske netop har fået deres første smartphone eller tablet. Som led i Glostrup Kommunes generelle trivsels- og tryghedsfremmende indsatser vil jeg derfor gerne invitere alle interesserede til en temaaften, lyder det fra Lars Jonasson.

Oplæg fra ekspert

Aftenens oplægsholder bliver Allan Bo Jensen fra Defensive IT Solutions, der er kendt for sit samarbejde med nationale og internationale myndigheder i indsatsen mod IT-kriminalitet. Allan er kendt for sine oplæg, der henvender sig til både store og små, unge og gamle, men også til mindre erhvervsdrivende, der måske selv står for egen IT-sikkerhed.

Foredraget bliver betalt af det kriminalpræventive samarbejde i Glostrup Kommune, og deltagelse er derfor gratis for alle.

Da der er begrænsede pladser i biografen, er det dog en rigtig god idé at reservere billetter til arrangementet på telefon 43 96 02 01, eller mail glostrupbio@glostrupbio.dk.

For spørgsmål om arrangementet i almindelighed, er man velkommen til at kontakte Glostrup Kommunes kriminalpræventive koordinator, Lars Jonasson, på telefon 29616129, eller mail Lars.Jonasson@Glostrup.dk.