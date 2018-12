Pia Kjærsgaard fik ofte grin frem ved tilhørerne i Glostrup. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP/BRØNDBY. Tirsdag var Folketingets formand, Pia Kjærsgaard på besøg i Brøndby og Glostrup. Her fortalte hun om arbejdet som formand for Danmarks parlament og hvilke ting, hun ikke længere kan gøre

Af Jesper Ernst Henriksen

Tirsdag var Pia Kjærsgaard på besøg.

Først var hun i Møllesalen i Brøndby og derefter besøgte hun Aktivitetscenteret på Sydvestvej i Glostrup. Begge steder var omkring 40 mennesker mødt op for at høre Folketingets formand tale.

Hun startede med at vise en lille video om Folketingets arbejde, og fortalte derefter selv. Blandt andet fortalte hun, hvordan hun var blevet formand for Folketinget. I året op til valget i 2015 var Dansk Folkeparti gået frem i meningsmålingerne og flere og flere journalister og kommentatorer var begyndt at spekulere i, om hun kunne blive formand for Folketinget, hvis de borgerlige fik flertal. Hun ville dog ikke forholde sig journalisternes spørgsmål, før det var sikkert.

Pia Kjærsgaard fortalte roligt og underholdende om dagligdagen i Folketinget, fra de travle dage omkring Folketingets åbning i oktober til de mødefri dage, hvor der stadig er masser af politikere på arbejde. Mange kommentarer gav anledning til nogle grin blandt tilhørerne. For eksempel forsvarede Pia Kjærsgaard politikernes arbejdsindsats.

– Der er nogle gange nogen, der siger, at man skulle være blevet politiker, for der har man fire måneders sommerferie. Det passer altså ikke, der er også møder i valgkredsen og en masse møder ude af huset. Journalisterne skal ikke sige for meget, det er sjældent jeg ser en journalist på Christiansborg før klokken 11, sagde hun til stor morskab for publikum.

Kan tale internt

Pia Kjærsgaard kommer ofte ud for at fortælle om arbejdet i Folketinget.

– Jeg er den formand, der er mest udadvendt. Jeg vil gerne fortælle om, hvordan det er at være formand, sagde hun.

Men det giver også nogle begrænsninger.

– Jeg kan ikke gå så meget ind i de politiske debatter. Jeg har en blog på TV2, hvor jeg kan skrive om nogle emner, hvor der er bred enighed, for eksempel om at stenkast fra en motorvejsbro er forfærdeligt. I valgkampen kan jeg også godt være mig selv, men når jeg sidder i formandsstolen, så skal der ikke være nogen, der kan sætte en finger på mig, sagde hun.

Dansk Folkeparti holder gruppemøder, hvor partiets holdning til forskellige emner bliver diskuteret.

– Der kan jeg godt sige min mening. Det gør jeg bestemt også. Så siger de ’Ja, mor’, sagde hun til endnu et grin.

Torsdag var der endnu en mulighed for at møde Pia Kjærsgaard i Glostrup. Der var hun nemlig gæstebartender på Blondies Pub.