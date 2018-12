Politiet deler juleråd ud

HELE OMRÅDET. I denne uge giver det lokale politi råd til, hvordan man bekæmper juleindbrud

Af Heiner Lützen Ank

I den kommende tid kommer lokalpolitiet fra Københavns Vestegns Politi rundt til alle vestegnskommuner og giver råd mod indbrud.

Selvom antallet af indbrud på Vestegnen er historisk lavt, så er ét indbrud ét for meget og derfor giver lokalbetjentene i den kommende tid altså råd om, hvordan man imødegår juleindbrud.

Tænd lys

At juletiden er indbrudstid skyldes, at indbrudstyve foretrækker at arbejde i mørke og det er nemt at finde på denne årstid.

Men det er også nemt at gøre noget ved: Lys, trængsel og alarm skræmmer juletyven væk.

Derfor er budskabet fra politiets Operation Julelys: Tænd lys.

– Lys skræmmer tyven væk, for så kan han ikke arbejde uset. Simple tænd/sluk-ure, som tænder lys i mørket, kan få tyven til at gå uden om ens bolig. Og har man ikke allerede tænd/sluk-ure, så giver politiet ét til de første 50 borgere i hver kommune, der besøger politiet på deres tur rundt i politikredsen, siger Københavns Vestegns Politis indbrudsekspert Bent Nikolajsen.

FAKTA

Man kan møde sin lokale betjent i Vallensbæk på Vallensbæk Stationstorv (syd for jernbanen) tirsdag den 11. december kl. 15 – 17.

I Brøndby kan man møde lokalpolitiet torsdag den 13. december på Nygårds Plads ved Kvicklys indgang kl. 16 – 18. Her kan man også møde Politikadet Junior.

Politiet besøgte i sidste uge Glostrup.