Politisk stævnemøde i jobcenteret

Mattias Tesfaye (S) har netop besøgt Vallensbæk Jobcenter, hvor Henrik Rasmussen (K), borgmester, og flere af kommunens ansatte fortalte om centerets succes. Foto: Heiner Lützen Ank

VALLENSBÆK. Mandag var Mattias Tesfaye (S) på besøg i jobcenteret i Vallensbæk for at høre, hvordan jobcenteret skaber sin succes med at få ledige i arbejde. Fokus på den enkelte, lød svaret

Af Heiner Lützen Ank

. Noget kunne tyde på, at Mattias Tesfaye, folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Brøndbykredsen, læser Folkebladet.

Den 13. november kunne Folkebladet nemlig fortælle, at Jobcenteret i Vallensbæk ifølge en måling fra Beskæftigelsesministeriet har så stor succes med at få borgerne i beskæftigelse og dermed væk fra dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge, at kommunen er den 7. bedste i landet på området.

Noget Mattias Tesfaye glædede sig så meget over, at han sammen med partikollegaen og kommunalbestyrelsesmedlem Søren Wiborg, mandag havde inviteret sig selv på besøg for at høre mere om jobcenterets succesfulde indsats.

Lokalt samarbejde

Det var Pernille Hahn-Petersen, afdelingsleder, René Sigaard Mikkelsen, beskæftigelseschef, og Peter Werther Andersen, økonomi- og beskæftigelsesdirektør, der sammen med Henrik Rasmussen (K), borgmester, fortalte om jobindsatsen i Vallensbæk Kommune. Et vigtigt element i Jobcenterets succes er ifølge René Sigaard Mikkelsen samarbejdet med det lokale erhvervsliv:

– Der er mange små virksomheder her i lokalområdet, der tager ansvar. Naturligvis tænker de i bundlinje, men de tager også et socialt ansvar. Måske lidt mere, end hvis man bor inde i København.

Den enkelte

Et andet element, der skaber succes, er ifølge Henrik Rasmussen, at jobcenterets indsats tager afsæt i den enkelte ledige:

– Det er vigtigt, at der er en individuel tilgang til den enkelte. Det her er ikke en pølsefabrik. Det her er ikke en indsats, hvor det samme passer til alle, men hvor det gælder om at finde frem til, hvor den enkelte gerne vil og kan være.

Hertil kommer, understregede Henrik Rasmussen, at unge mennesker, der søger hjælp i jobcenteret møder en særlig individuel opmærksomhed:

– De unge skal sendes videre til UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning, red.).

Proces vs. effekt

At have stærk fokus på den enkelte, hvor rigtigt og simpelt det end måtte lyde, kan ifølge Henrik Rasmussen imidlertid skabe konflikter i forhold til de politiske rammer:

– Hvis vi vil behandle individuelt, kan vi godt løbe panden mod muren i forhold til lovgivningen, hvor der er opstillet nogle meget generelle proceskrav, som alle skal underlægges.

Et vigtig dilemma ifølge Mattias Tesfaye:

– Der er løbende undersøgelser, der viser forskelle mellem kommunerne. På langt de fleste punkter er forskellene meget små. Men det fører alligevel ofte til, at man på Christiansborg tænker, at de kommuner, der klarer sig dårligt, må kunne lære af dem, der klarer sig bedst. Det fører så til omfattende lovgivning og proceskrav.

En tankegang man kan nikke genkendende til på Rådhuset i Vallensbæk, mente René Sigaard Mikkelsen:

– Det kan godt give mening, at politikerne på Christiansborg tænker i proceskrav. Men vi er faktisk langt mere interesserede i effektmålingerne, altså hvad der rent faktisk kommer ud af vores indsats i forhold til den enkelte. Det er nemlig ikke altid, at de ting, der er skrevet ind i lovgivningen, i det lange løb hjælper den enkelte.

En holdning der rejser et oplagt spørgsmål, mente Mattias Tesfaye:

– Hvordan kan man så måle effekten, hvis det ikke skal måles på, om man for eksempel får afholdt det antal møder, lovgivningen beskriver?

– Det kan måles på, om borgerne kommer i beskæftigelse, var Peter Werther Andersen korte svar og føjede til:

– Refusionssystemet er man begyndt at tænke i det retning, men det kunne være, man skulle gå længere i den retning.

Hjælpes videre

Det går økonomisk godt i Danmark. Derfor er mange i beskæftigelse, også nogle af dem, der tidligere har haft svært ved at finde vej til arbejdsmarkedet.

En positiv situation, der ikke skal blive en sovepude, men netop arbejdes på at fastholde, fortalte Henrik Rasmussen:

– Vi har lært af den seneste højkonjunktur, hvor det gik meget godt og flere kom i beskæftigelse. Det betyder, at vi nu er ude hos virksomhederne for tale om at efteruddanne medarbejderne, så de står bedre rustet, hvis det begynder at gå den anden vej igen. For dem, der er kommet ind på arbejdsmarkedet, skal jo helst ikke komme tilbage.

Dermed får jobcenteret også en vigtig opgave ude hos de enkelte virksomheder, og også selvom de tidligere ledige er kommet i beskæftigelse, fortalte René Sigaard Mikkelsen:

– Vores jobkonsulenter kan være ude hos en virksomhed for at undersøge, om de har brug for flere medarbejdere. Det besøg kan så føre til en dialog om, hvilken type uddannelse, deres medarbejdere fremover har brug for, og om det er noget, den enkelte virksomhed har fokus på eller skal have hjælp til. Det er en dialog, virksomhederne er meget opmærksomme på, da de ved, at uddannelseskravene er blevet ændret meget de seneste 15 år. Der er brug for at fastholde medarbejderne.

Videre- og efteruddannelse er også et vigtigt emne for Mattias Tesfaye:

– Vi skal have fokus på dem, der for eksempel har et usikkert job. Det kan være en ung, der arbejder nogle timer på en tankstation og tjener nok til at leve for og betale sin husleje. Men som, så snart den tankstation lukker, står uden arbejde. Vi skal hjælpe ham og virksomheden til at overveje om ansættelsen kan laves om til en læreplads, så han står bedre rustet sidenhen.

For meget vokseværk

Mødet var uformelt og tjente blot til inspiration. Men ikke desto mindre var parterne efterfølgende godt tilfredse.

Således mente Mattias Tesfaye:

– Jeg har i dag fået bekræftet et par ting. Blandt andet at der er for mange krav til, præcis hvilke krav, der skal stilles til de ledige. Her i Vallensbæk er de mere fokuserede på, om det lykkes i sidste ende, altså om folk kommer i job eller uddannelse. Vi skal måle lidt mere på effekten og lidt mindre på processen.

Et andet punkt, hvor Mattias Tesfaye tog noget med fra mødet, var i forhold til at systematisere, det, der virker:

– Vi har en tendens til, hvis noget går godt et sted, for eksempel her i Vallensbæk, så bestiller vi en analyse , og så skriver vi ind i loven, det der fungerer. På den måde vokser beskæftigelseslovgivningen år for år.

Også Henrik Rasmussen var godt tilfreds med mødet:

– Vi fortæller naturligvis gerne om vore resultater, og en af de ting, vi ønskede at sætte ord på, er vores ønske om at lave en meget håndholdt indsats. Når mennesker kommer i vores jobcenter, betragter vi dem som enkeltindivider. De skal behandles individuelt og med respekt. Vi hjælper folk til at gå i andre retninger end at gå ind i jobcenteret. For eksempel, hvis det er unge, så opfordrer vi dem til at tænke i uddannelse. Og så arbejder vi forebyggende, altså at tænker efteruddannelse ind, når folk er i beskæftigelse.

Med til Christiansborg

At Mattias Tesfaye fik noget med fra besøget i Vallensbæk, som kan tænkes ind i arbejdet på Christiansborg, var partifællen Søren Wiborg ikke i tvivl om:

– Vi har i dag talt om bureaukrati og de mange krav, der er på beskæftigelsesområdet. Her bør man i højere grad tænke i effektmål end i proceskrav. Jeg er overbevist om, at Mattias tager det med i sit videre arbejde.