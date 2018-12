Sejr forud for pokalfinale

Lørdag vandt Brøndby Volleyball Klub over Team Køge. I den kommende weekend spiller holdet med på hjemmebane om pokaltitlen ved final 4 stævnet i Brøndby Hallen. Foto: Heiner Lützen Ank

SPORT. I den kommende weekend spiller Brøndby Volleyball Klub på hjemmebane i final 4 stævnet, der skal afgøre pokalturneringen. Lørdag blev det til en optaktssejr

Af Heiner Lützen Ank

Det blev til en vigtig 3-0 sejr til Brøndby Volleyball Klub, da de i lørdags havde besøg af Team Køge.

Vigtig fordi resultatet tæller med i både Øresundsligaen og Volleyligaen, og fordi placeringen i toppen af grundspillet meget vel kan ende med at blive afgjort på sætscoren.

Og vigtig fordi årets første mesterskab, pokalmesterskabet, skal afgøres i Brøndby Hallen i den kommende weekend, hvor Brøndby spiller semifinale fredag og forhåbentlig finale lørdag.

Lørdagens kamp var således en god mulighed for at få justeret organisationen og taktikken, inden årets pokalmester skal findes i weekenden ved et final 4 stævne.

Lørdagens sejr lød på 25-22, 25-22 og 25-17. Med sejren indtager Brøndby andenpladsen i ligaen.

FAKTA

Brøndby spiller semifinale mod Fortuna Odense på fredag kl. 15.

To timer inden, kl. 13., mødes Holte IF og Elite Volley Aarhus i den anden semifinale.

Der er finale lørdag kl. 13.

Det hele foregår i Brøndby Hallen.

Herrernes pokalfinalestævne spilles også fredag-lørdag i Brøndby Hallen