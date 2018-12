Selvfølgelig laves der politik

DEBAT.

Af Marlene Frandsen (V), medlem af kommunalbestyrelsen

Selvfølgelig laves der stadig politik i Glostrup. Hverken mere eller mindre end tidligere. I Folkebladet og andre steder beskyldes politikere for mudderkastning og for ikke at arbejde for borgernes interesser. Intet kunne være mere forkert. Men selvfølgelig er der åbenlyse uenigheder, som vi som opposition ønsker at påpege. Vi er syv forskellige partier i kommunalbestyrelsen. Var vi enige om vejen og alle beslutninger, kunne vi lige så godt være medlem af samme parti og den politiske diskussion ville hurtigt dø. Man kan spørge sig selv, om det vil være til gavn for Glostrups borgere? Er det denne politiske situation Jenny Stockfleth og redaktøren af Folkebladet ønsker? Jeg forstår ikke Jenny Stockfleths kommentar om, at vi skal tie på rette sted? Jeg vil ikke undlade at kommentere, når formanden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget i et stort opslået interview i Folkebladet, og ved et misforstået forsøg på stemmefiskeri, forsøger at bilde borgerne ind, at Glostrup Kommune ikke kræver kædeansvar for underleverandører til kommunen. Dette skal ikke blot ordnes ved at sende en mail til formanden. Dette kan f.eks. ske ved et læserbrev i Folkebladet, således borgerne er velorienteret om eventuelle usandheder.

Man forsøger fra flere sider at lukke munden på oppositionen ved at sige, at vi ikke vil samarbejde og behandler de andre uretfærdigt. Det er ikke sandheden. Men en historie, dem, der gerne dyrker uenighederne, fortæller. Hvis man læser udvalgsreferater, ser man, at der er rigtig mange emner og sager vi er enige om. Hvis Jenny Stockfleth og redaktøren ville gøre sig den ulejlighed at undersøge dette, inden de kommer med løse postulater, vil de erfare, at der stadigvæk føres meget politik i enighed i Glostrup. I øvrigt er det jo op til hvert enkelt kommunalbestyrelsesmedlem, hvordan man prioriterer sin tid. Det hverken kan eller skal Jenny eller redaktøren af Folkebladet bestemme.

Jenny Stockfleth og Heiner Lützen Ank, redaktør af Folkebladet, har begge takket nej til muligheden for at svare. Begge henviser de til, at de allerede har givet deres holdning til kende og ikke har yderligere at tilføje.