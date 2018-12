DEBAT. Af Tanya de Ripperda, Mellemtoftevej 30, Glostrup

Jeg klager over trafikken på villavejene i Hvissinge. Det er rigtig fint, at der måles løbende, hvordan trafikken arter sig i Hvissingeområdet. Men det er desværre ikke nok. Kl. 7.30 til 8 og kl. 16 til 17 er trafikken et helvede, folk kører som gale og har hovedet under armen. Jeg undrer mig over, at man kun taler og ikke handler. Det er fint, at der er bump og chikaner, men jeg savner for eksempel fodgængerovergang især ved Nordvangsskolen og et par på Nørre Allé og Mellemtoftevej.

På Roskildevej/Nyvej er der et lyskryds og lige ved siden af, ses der en fodgængerovergang tæt ved Rådhuset. Hvorfor må Rådhuset få en fodgængerovergang og ikke Mellemtoftevej/Nørre Allé). Jeg tror, at der er flere folk på Mellemtoftevej/Nørre Allé, og folk som har børn på Nordvangskolen, som ønsker en sikker trafik.