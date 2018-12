Skolegang skaber bæredygtighed

I slutningen af september var der bæredygtighedsfestival i Vallensbæk. En del af festivalen var en artikelkonkurrence for byens skoleelever. Vinderartiklen handler om Red Barnets arbejde.

VALLENSBÆK. Red Barnet var tilstede på bæredygtighedsfestivalen på Vallensbæk Rådhus i slutningen af september. Her fortalte en medarbejder om, hvordan skolegang kan forbedre bæredygtigheden

Af Tekla Randorff Jantzen og Safiyya Igidova, 7.A på Egholmskolen i Vallensbæk

På bæredygtighedsfestivalen i Vallensbæk deltog en medarbejder fra Red Barnet. Medarbejderen fortalte, at deres verdensmål er, at alle børn skal gå i skole og få en uddannelse. Også børn i flygtningelejre.

Hvordan kan det være godt for bæredygtigheden, at børn får en uddannelse? Svaret er, at det er godt fordi, når de så er færdige med skolen, så ved de lidt mere om, hvad der sker ude i verden. Prøv at forestille dig de børn, som er 17 år og aldrig har gået i skole, de har ikke nogen faglig viden.

Mobning i Danmark

Medarbejderen fra Red Barnet talte også lidt om mobning i danske skoler. De har lavet et system, hvor hvis der for eksempel er blevet taget et billede af en pige eller dreng, og det er lagt op på nettet, så kan man ringe til dem, og så sidder der en mand, som er god til IT i den anden ende af røret og prøver at få billedet ned fra internettet.

Hvordan kan vi være med til at stoppe mobning?

Svaret er, at når man er barn, kan man stoppe mobning ved at sørge for, at ens venner har det godt og siger det til en voksen, hvis de ikke har det. Man kan også sørge for, at alle føler sig lige, for eksempel hvis man finder ud af, at der er en i ens klasse, som er homoseksuel, så sørger man for at behandle den person, ligesom man behandler alle de andre.

Børn i flygtningelejre

Red Barnet følger også udsatte børn til for eksempel sportsaktiviteter, hvis deres forældre ikke orker at gøre det. De kan også følge dem hen til et sted, hvor de kan få lov at hygge sig og tegne.

– De børn, som var flygtet fra krig, sad nogle gange og tegnede pistoler og soldater, fordi det jo er det, de har set hver dag, sagde hun.

– Tror du, at der kommer en dag, hvor alle børn går i skole, spurgte vi.

Hun svarede:

– Man har lov at håbe.

I weekenden d. 28. – 29. september satte Vallensbæk Kommune fokus på bæredygtighed og FN’s 17 Verdensmål. Lokale og nationale virksomheder og organisationer satte i to dage fokus på bæredygtighed. Skoleelever og institutionsbørn deltog også i festivalen og eleverne var inviteret til at deltage i en artikelkonkurrence. Folkebladet bringer her vinderartiklen.