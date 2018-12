Skoler lever igen op til målsætningen

Skolerne i Vallensbæk skal ifølge de lokale politikere være blandt de bedste 25 procent i landet. En position, skolerne igen befinder sig i, viser nye tal. Foto: Heiner Lützen Ank

VALLENSBÆK. Vallensbæk Kommune har en målsætning om, at skolerne skal være blandt de bedste 25 procent i landet målt på elevernes karakterer. Det lever skolerne igen op til viser ny undersøgelse

Af Heiner Lützen Ank

Resultaterne fra sommerens afgangsprøver viser, at Vallensbæk er placeret som nummer 23 blandt alle landets kommuner.

Et resultat der ifølge pressemeddelelsen skaber tilfredshed med på borgmesterkontoret i Vallensbæk.

– Jeg er både glad og stolt over, at vores skoler igen er blandt de bedste 25 procent i landet. Det viser, at når vi har sat os et mål, som i dette tilfælde var, at vores skoler skal være blandt landets bedste fjerdedel, når det kommer til afgangskaraktererne, så bliver der løbet efter det, og så kommer resultaterne også, udtaler Henrik Rasmussen (K), borgmester i Vallensbæk, ifølge pressemeddelelsen

Flere elementer

De faglige præstationer er selvsagt vigtige, men der er også andet, der har stor betydning, siger Henrik Rasmussen:

– Det er vigtigt, at vores børn også oplever nærvær, at de har stærke venskaber, fritidsinteresser med gode sociale fællesskaber, og at vi fortsat har fokus på den gode og trygge barndom. Og børn har brug for, at de har voksne omkring sig, som tror på dem, og kan se og udvikle deres kompetencer. Derfor vil jeg også rose vores dygtige lærere og de særlige læringsforløb, fordi begge elementer styrker børnenes generelle dannelse.

Naturfagene er løftet

Et af de områder, hvor resultatet for Vallensbæk er blevet bedre, er i den naturfaglige fællesprøve, ligesom det samlet set også er gået frem i fysik, biologi, geografi set i forhold til 2017.

At det netop er gået frem i naturfagene, glæder Morten Schou Jørgensen (K), formand for Børne- og Kulturudvalget:

– Vi sender flere gange årligt elever til Science Talenter i Sorø, der er et nationalt tilbud til talentfulde elever fra 7.-9. klasse. Der arbejdes desuden på at etablere Science Lab på Vallensbæk Skole, som bliver inspirerende moderne læringsmiljøer til undervisning i netop naturfag fra 1.-9. klasse. Vi har en pligt til at gøre vores unge mennesker klar til den fremtid, som de kommer til at stå overfor, og det gør vi.

Skolerne i Vallensbæk har et samlet karaktergennemsnit på 7,2. Det er 0,2 karakterpoint over landsgennemsnittet, og en stigning på 0,2 karakterpoint fra sidste år.