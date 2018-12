Stop støtten til Glostrup Kunstforening

DEBAT. Af Jenny Stockfleth Simelev, spidskandidat for Nye Borgerlige, Glostrup

Jeg er vred over, at vores offentlige rum bliver misbrugt af Glostrup Kunstforening til at udstille porno. Nu må de finde deres eget kunstnerhus, så vores meget dygtige lokale Glostrup kunstnere får adgang til det offentlige rum og ikke blot en gang om året. De betaler nemlig også skat til kommunen og får ikke støtte fra kommunen, således som Glostrup Kunstforening får.

Jeg kan huske, at jeg for cirka fem år siden ønskede aktindsigt i, hvor meget Glostrup Kunstforening fik i støtte og ønskede at se deres lejekontrakt. Men det kom jo aldrig til min mail, og nu må vi stoppe den støtte til dem, ved at lægge lokale til rådighed til deres kunst, når det ikke er lokaler til dygtige Glostrupkunstnere.

Robert Sørensen, Enhedslisten

Enhedslisten støtter ikke nogen former for censur, heller ikke af kunst, der udfordrer os. De omtalte billeder i Glostrup Svømmehal er ikke værre end meget af det, vi ser i alle mulige reklamer, der ofte bruger seksuelle undertoner til at sælge deres varer, og som børn og unge eksponeres for hver dag. Kunstneren Lars Heiberg har åbenbart ladet sig inspirere af reklameverdenen i sin billedserie, og som han selv siger, er det er beskueren selv, der læser en eventuel betydning ind i billederne. De fleste børn vil nok se billederne for deres umiddelbare udtryk, og kun voksne med en seksuel bevidsthed vil læse mere ind i dem.

Palle Lautrup, Socialistisk Folkeparti

Jeg finder på ingen måde omtalte billeder i nærheden af porno, nærmere lettere erotiske billeder, som ikke anstøder andre end, de som vil anstødes.

Jeg finder derfor ikke nogen grund til at ændre på kunstforeningens udstilling.

Pia Hagbarh Dahlin, Dansk Folkeparti

Jeg kan forstå, at Dan Christiansen (K) ikke kan samle flertal i hans egen samarbejdsgruppe for sit ønske om, at få ændret placeringen af pornografiske billeder i Fritidscentret. Jeg personligt mener ikke, at billederne er pornografiske, vel nærmere erotiske.

Dan kan da have ret i, at billederne kan støde nogle børnefamilier og da vi alle jo skal komme i Fritidscenteret syntes jeg da også, at det ville være en god ide, at billederne kunne få en placering på 1. salen, så man aktivt skal opsøge billederne.

Lars Thomsen, Bylisten

Bylisten er enig i, at vi skal gøre det bedste for, at alle kan være med ’på en god og tryg måde’. Det inkluderer bl.a. at præsentere kunst, der hvor borgerne i Glostrup færdes offentligt.

Vi mener dog, at de meget omtalte værker, der hænger i Fritidscenteret, på ingen måde er med til at skabe utryghed. Debat, ja. Utryghed nej. Tværtimod mener Bylisten, at det skaber grobund for utryghed, hvis det er Dan Kornbek Christiansen som konservativ politiker, der skal bestemme, hvad der er for farligt for vores børn at se på kunstmæssigt.

Kunst kan være provokerende, og det må vel siges at være tilfældet her. Børn udsættes for provokerende materiale hele tiden – om forældrene ser det eller ej.

Faktisk mener Bylisten/vi at det kan skabe en god lejlighed for forældre at tage en snak med børn om emner som kunst, erotik, virkemidler og provokation som en del af en sund og nutidig opdragelse. Bylisten har tiltro til de beslutninger, Kunstforeningen træffer.

Hvis man er uenig med Kunstforeningen, må man melde sig ind i her og gøre sin holdning gældende ad den vej. Det er rart, at Kunstforeningen viser deres udstillede kunst frem for at hverdagen ikke skal være så grå og kedelig.

Kort sagt nej til kunstcensur bestemt af politikker.

Marlene Frandsen, Venstre

Formanden for Kultur- og fritidsudvalget og de konservative i Glostrup skriver, at han ikke vil gøre sig klog på, hvad der er god kunst og hvad der ikke er. Alligevel gør han sig til dommer over kunstudstillingen i vores fritidscenter, det er porno ifølge den konservative formand. Kunst afhænger selvfølgelig altid af øjnene, der ser.

Som kommunalbestyrelsesmedlem og medlem af kultur- og fritidsudvalget er det vigtigt for mig ikke at blande mig unødigt i konkret sagsbehandling, men fokusere på den overordnede ramme, i dette tilfælde at Glostrup Kunstforening selv vurderer, hvad og hvordan de vil udstille inden for lovens rammer. Glostrup Kunstforening må ikke lægge under for selvcensur af frygt for politiske repressalier. I den daglige fornuftige dialog med administrationen kan Glostrup Kunstforening sagtens eksistere og udstille uden umoden indblanding fra denne og hint politiker, og ingen har ment, at udstillingen var hverken for vulgær eller pornografisk. Men definitionen på porno åbenbart er forbeholdt de konservative i Glostrups formand.

I vores dejlige fritidscenter er der som bekendt også en svømmehal, og her praktiseres disciplinen ”rygsvømning”. Den mestrer formanden i dette tilfælde til fulde. For hvordan kan formanden den 11. december udtale sig til Ekstra Bladet, at han kan garantere, at billederne bliver fjernet fra indgangshallen. Han udtaler til avisen, at han har talt med nogle fra Kultur- og fritidsudvalget, og der er flertal for hans holdning. Hvem har formanden har talt med – og hvem har skiftet mening, siden han nu rygsvømmer og må konstatere, at der pludselig ikke længere er flertal for hans holdning? Jeg blev i hvert fald ikke kontaktet af formanden. Men når man snakker med sig selv, er det også nemmere at være enig.