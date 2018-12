Svanholm skal spille europæisk cricket

Svanholms danske mestre i Twenty20-cricket skal til næste år spille europæisk cricket i Spanien. Foto: Svanholm Cricketklub

SPORT. Svanholm Cricketklub er blevet inviteret til at deltage i en stor turnering i Spanien i det kommende år og så har de lokale spillere netop været på landsholdtur og klaret sig godt

Af Heiner Lützen Ank

Svanholms talentfulde førstehold, som vandt guld i Twenty20-cricket og erobrede sølv i 50. overs-turneringen i den forgangne sæson, har modtaget en invitation til at deltage i den første Europa Cup-turnering i Spanien til næste år.

Turneringen, som spilles i juli og er er sponsoreret af en millionær og cricketelsker i Tyskland, vil blandt andet få deltagelse af hold fra Spanien, Tyskland, Rusland, Italien, Holland og Rumænien.

En invitation, der skaber glæde i Svanholm og hos Jørgen Jønsson:

– Det bliver meget spændende at se, om vores unge hold kan være med i dette selskab.

Men der er grund til optimisme, mener Jørgen Jønsson:

– Mange af vores landsholdsspillere er lige kommet hjem fra en World-Cup landsholdstur i Oman, hvor hele seks spillere fra klubben deltog, Hamid Shah, Zameer Khan, Mads og Jonas Henriksen, Saif Ahmad og Wahab Hashmi. Det danske landshold vandt overraskende overbevisende over så stærk en cricketnation som Kenya, blandt andet takket være flere af Svanholmspillernes succes.

Ifølge Jørgen Jønsson var det især Hamid Shah, der viste styrke i Oman:

– Hamid Shah var i vores hjemlige turnering meget dominerende. I landsholdets sidste kamp mod Kenya scorede han et fornemt century og blev World Cup-turneringens bedste og mest scorende gærdespiller med 241 points med et så flot gennemsnit som 60,2.

Godt år

I det hele taget har 2018, igen, været et godt år for Svanholm, mener Jørgen Jønsson:

– Når vi i klubben gør status over året 2018, var det igen, et meget flot år for Svanholm Cricketklub. Et dansk mesterskab og en sølvmedalje til seniorholdet, og ikke mindst vores tre guldmedaljer i ungdomsrækkerne som resultat.