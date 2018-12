Tak for hjælpen

DEBAT.

Af Michelle Vinzents Elmegade 3, 2. tv. København N

Kære jer, der hjalp vores mor, da hun styrtede på sin cykel mandag den 3. december på Nørre Alle, mellem Højtoftevej og Højmarksvej

Tusind, tusind tak for hjælpen. Vi er yderst taknemmelige. Ikke nok med at der blev hjulpet på stedet, men at der også var én, der kørte hendes cykel hjem, fortjener endnu en stor tak.