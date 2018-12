To baskettalenter på landsholdet

Kristian Bak og Mathias Bjørn er udtaget til U15 landsholdet. Foto: Glostrup Basketball Klub

SPORT. To drenge fra Glostrup Basketball Klub er udtaget til U15 landsholdet

Af Jesper Ernst Henriksen

Basketlandsholdene har afholdt try outs her i efteråret. Efter en masse intense træninger, hvor alle landets bedste spillere deltog, er to af Glostrup Basketball Klubs største talenter, Kristian Bak og Mathias Bjørn, blevet udtaget til årets U15 landshold.

Her skal de i foråret og sommeren indgå i en række landsholdssamlinger, hvor de skal gøre sig klar til sommerens store mål, som er to internationale stævner, Copenhagen Invitational og North Sea Cup.

Drengene er meget stolte, og det har givet dem et stort selvtillidsboost til deres arbejde i hallen fremadrettet. De spiller i dagligdagen på klubbens elitehold, der spiller i Mesterrække B.