Unge debatterer politik med unge

Den 6. december havde en række ungdomspolitikere sat hinanden stævne på 10. klasseskolen i Brøndby for at diskutere med eleverne. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Ungdomspolitikere indtog for nylig den politiske scene på 10. klasseskolen i Brøndby. Der var fokus på gældskrise og klima

Af Heiner Lützen Ank

Vi hører det igen og igen, det er de unge, der overtager de problemer, vi andre efterlader dem. Derfor er det også vigtigt, at de unge får lov til at formulere de politiske tanker og idéer, de vil bruge til at forme den verden, vi overlader til dem.

Og bedømt ud fra den politiske debat mellem en række ungdomspolitikere, der fandt sted på 10. klasseskolen i Brøndby den 6. december, så er de helt på det rene med, at det er en række alvorlige udfordringer, der venter dem.

Det var nemlig de store emner, altså klima, flygtninge og gældskrise, tilhørerne fra 10. klasseskolen ville debattere med ungdomspolitikerne.

En kendsgerning, der imidlertid ikke overraskede Carl Emil Lind Christiansen fra Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU):

– Eleverne har forberedt sig godt og stiller gode spørgsmål. De vil blandt andet gerne høre noget om gældskriserne. Men det er jo også noget af det, der kommer til at påvirke deres fremtid.

Og selvom det kan virke uoverskueligt, ikke kun som ung, at gøre noget ved de udfordringer, Danmark og verden står overfor, så er der ifølge Carl Emil Lind Christiansen god grund til at engagere sig.

– Jeg arbejder ved siden af, men ellers bruger jeg al min tid på politik. Det er nemlig kun ved at engagere sig, at man kan rykke noget. Jeg er helt sikker på, at det nytter noget at engagere sig.

Gøre det til ønsket sted

Også for Fie Dahl Hansen fra Konservativ Ungdom (KU)var det ikke overraskende, at Brøndbyeleverne havde lyst til at debattere de store emner:

– Det er nogle meget engagerede tilhørere. Men faktisk er jeg ikke så overrasket. De har i flere år hørt om flygtninge og gældskriser og nu er de nået dertil, hvor de gerne vil høre noget mere om det og også danne deres egen mening. Det er noget, forældre og andre voksne har talt om, siden de var små, og nu vil de gerne danne deres egen mening.

Og der er brug for at unge engagerer sig, mener Fie Dahl Hansen:

– Jeg bruger al min tid på politik. Jeg arbejder for KU og laver også en masse frivilligt arbejde. Jeg gør det, fordi jeg gerne vil gøre verden til det sted, jeg gerne vil leve.