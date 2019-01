0. klasser har styr på trafikken

0.a fra Skovvangskolen vandt Rådet for Sikker Trafiks konkurrence i Glostrup. Foto: Christian Mahrt

GLOSTRUP. Børnene i de to 0. klasser fra Skovvangskolen har helt styr på, hvordan de skal opføre sig i trafikken. Derfor fik de et diplom og et ekstra tilskud til klassekassen

Af Jesper Ernst Henriksen

I det nye skoleår har masser af børn fra Glostrup været med i Rådet for Sikker Trafiks skolestartskampagne. Her får klassen en plakat med trafikråd, forældrene får et postkort med gode råd om træning af skolevejen og børnene får et opgavehæfte, der hedder Min trafikbog.

I hæftet er der forskellige opgaver, som børn og voksne kan løse sammen. Når opgaverne er løst kan læreren indsende resultaterne i en konkurrence.

I Glostrup var vinderne af den konkurrence 0.a fra Skovvangskolen, mens børnene i 0.b fra samme skole og 0.b fra Søndervangskolen begge fik 2. pladser.

– I har været dygtige til at løse opgaverne og er nu alle sammen blevet trafikeksperter. Det er sejt. Jeg er meget glad for, at I er så opmærksomme, når I er ude i trafikken. Jeg har jo ikke været med her i klassen, så derfor har jeg lige nogle spørgsmål om trafikken, som jeg håber, I alle sammen vil svare på, så jeg også kan lære lidt om trafikken, sagde borgmester John Engelhardt, da han overrakte priserne til de to klasser.

Han lærte derefter, at han ikke må cykle uden styrthjelm, at man skal kigge sig for, når man går over vejen, og at man ikke må gå over, når der er rødt lys.

– Fordi I er så dygtige og ved så meget om trafikken, må I huske at fortælle jeres venner og familie, om alt det I ved, så de kan blive lige så gode til at færdes i trafikken, som I er. Det er nemlig vigtigt, at vi passer på os selv og hinanden i trafikken. Jeg vil også sige tillykke til jeres klasselærere. Jeg synes, at det er rigtig godt og vigtigt, at I har valgt at prioritere trafiktræning med børnene, sluttede John Engelhardt.