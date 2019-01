Årets bedste spiller

Hamid Shah fik overrakt prisen som årets spiller af Søren Henriksen. Foto: Svanholm Cricket

SPORT. En plads på landsholdet og en afgørende indsats i en vigtig finale har givet Hamid Shah prisen som Svanholms bedste spiller

Af Jesper Ernst Henriksen

Da Svanholm for mange år siden flyttede til Brøndby, overtog Folkebladet den pokal, der uddeles til bedste spiller i Svanholm hvert år.

Pokalen blev for 55. gang uddelt under Svanholms juleafslutning og den gik til Hamid Shah.

Såvel med bat som bold har han haft en stor sæson. Både som gærdespiller med 631 points og kaster med 35 gærder var han den bedste.

Hans præstation i T20 finalen mod KB, hvor han tog fem gærder for 15 points og scorede 70 points, gav Svanholm adgangsbilletten til cricket på europæisk plan.

Samtidig blev han betroet anførerposten for det danske cricketlandshold, der vandt en kvalifikationsturnering i Holland om videre adgang til VM. Næste skridt skal tages i 2019.

Han var anfører for landsholdet, der sikrede sig oprykning først på året til 3. division, hvor han kronede sin præstation med et sejrsgivende century mod Uganda.

Formand Søren Henriksen kunne udover at hylde Hamid Shah takke Svanholms anfører – Hamids bror – for at runde 500 kampe og nå op blandt Svanholms mest flittige spillere.