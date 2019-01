Alle medarbejdergrupper er nu uddannet i demens

Al personale på ældrecentrene i Brøndby, fra plejen til køkkenpersonalet, har gennemgået en demensuddannelse. Så beboere med demens for eksempel her på Ældrecentret Nygårds Plads får bedre hjælp. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Det seneste år har alt personale på Brøndbys plejecentre, fra plejen til køkkenet, fået opgraderet deres viden om demens og 40 er uddannet nøglepersoner

Af Heiner Lützen Ank

I starten af 2018 blev Brøndby udvalgt sammen med syv andre kommuner til Demensrejseholdet.

I Brøndby betyder det, at byens tre ældrecentre det seneste år er blevet undervist i metoder, der sikrer livskvalitet for borgere med demens.

Desuden er 40 medarbejdere blevet uddannet til nøglepersoner. Nøglepersonerne kommer fra både plejen, køkken, service, rengøring og aktivitetsområdet, så alle faggrupper har i dag fokus på at bruge de rette redskaber overfor borgere med demens.

Med den nyeste viden i bagagen kan nøglemedarbejderne bruge deres kompetencer til at hjælpe kollegerne med at imødekomme beboernes individuelle behov.

– Vi blev udvalgt til projektet, fordi vi i forvejen har et højt fagligt niveau på området. Men nu har vi oveni det fået et intensivt kompetenceløft, som kommer vores borgere med demenssygdomme eller demenslignende symptomer til gode, fortæller Susanne Parbst, udviklingssygeplejerske i Brøndby Kommune, der har stået i spidsen for projektet.

Ifølge Susanne Parbst er en af styrkerne, at det er alle faggrupper, der har været igennem uddannelsen:

– Nu kan vi for eksempel se, at også faggrupper som ikke før har arbejdet så direkte med borgere med demens, blandt andet køkken- og servicepersonale, er blevet optaget af den nye viden og de nye indsatser. Og det gør en vigtig forskel for beboerne i hverdagen siger Susanne Parbst og peger på, at foreksempel køkkenpersonalet nu i højere grad har et helhedsblik på borgerne og har ikke kun fokus på maden.

Ligeledes oplever medarbejderne ifølge Susanne Parbst også, at de i højere grad har fået et fælles sprog om borgerne.

Fast del af jobbet

Som konkret udløber af projektet afholder alle afdelinger på ældrecentrene faste beboerkonferencer, når de oplever særlige udfordringer med en bestemt beboer. Her kommer dem, der har den primære kontakt, i dybden med en udvalgt beboer.

– I det kommende år skal vi arbejde med at forankre den viden og de erfaringer, vi har fået. Desuden har ledelsen besluttet, at det fremover er obligatorisk for alle medarbejdere på ældrecentrene at gennemføre ABC-Demens, et E-læringsprogram fra Videncenter for Demens, siger Susanne Parbst.