Alvorligt hærværk stoppede elevator og rulletrappe i 2G

Elevatoren her i 2G har i perioder været ude af drift. Foto: Heiner Lützen Ank

GLOSTRUP. Elevatoren og rulletrappen i 2G skal virke. Derfor giver politikerne nu mulighed for en retssag mod ejerne af 2G centeret. Årsagen er alvorlig hærværk, som vi ikke kan dæmme op for, siger ejerne

Af Jesper Ernst Henriksen

Som de fleste, der kommer forbi Glostrup Station, sikkert har bemærket, har den ene rulletrappe og elevatoren fra tunnellen under Glostrup Station til 2G Shopping ofte været ude af drift.

De mange driftsforstyrrelser skyldes hærværk.

– Det er ikke et spørgsmål om manglende vedligehold eller dårlig drift. Vi har service på rulletrappe og elevator 24 timer i døgnet, 365 dage om året. I løbet af få timer er der nogle ude, hvis den går i stå. Det er et spørgsmål om alvorligt hærværk. Desværre er det nogle gange af en sådan karakter, at det kræver en længere reparation. I et tilfælde var vi nødt til at skaffe reservedele fra Tyskland, der skulle produceres først. Vi er rigtigt kede af de nedbrud, der er, det koster os mange penge at genetablere driften, siger Bjarke Cloos, head of portfolio management ved Aberdeen Standard Investments, der står for driften af centeret på vegne af Jyske Realkredit, der ejer centeret.

Jyske Realkredit er det tidligere BRF kredit. BRF kredit overtog centeret efter de tidligere ejere havde haft svært ved at betale af på en stor gæld i centeret. Jyske Bank forsøger at sælge centeret.

Ifølge Bjarke Cloos er det svært at dæmme op for hærværket, når der skal være åbent døgnet rundt.

– Vi har overvågningskameraer og vi politianmelder hver gang der har været hærværk. Men vi kan jo ikke forhindre folk i at komme der på de udsatte tidspunkter. Vi har et møde i januar sammen med kommunen og politiet for at finde ud af, hvordan vi kan løse problemet med hærværk, siger han.

Juridiske skridt

På kommunalbestyrelsens møde i november blev sagen og den defekte rulletrappe og elevator diskuteret. Lars Thomsen (Bylisten) havde foreslået, ’at der tages juridiske eller driftsmæssige skridt med henblik på at sikre vedvarende funktionalitet af rulletrappe og elevator.’

– Baggrunden er, at vi er blevet kontaktet af flere borgere, der er trætte af at rulletrappen og elevatoren fra 2G og ned til tunnellen tit er ude af drift. Jeg er helt enig i, at den adgangsvej skal virke altid. Ellers lader vi vores gangbesværede og folk med barnevogne i stikken. Bylisten har derfor bedt forvaltningen træde i karakter og finde en holdbar løsning. Enten skal vi tvinge dem til at få tingene til at køre altid ellers må de betale os for at vi får den til at køre, sagde han på kommunalbestyrelsens møde.

Op til mødet havde administrationen udarbejdet et notat, der beskriver tre handlemuligheder: Dialog, søgsmål eller at overtage driften.

Glostrup Kommune har i forvejen dialog med ejerne af 2G om driften og forventer at fortsætte med det.

Da 2G centeret blev bygget, blev der lavet en deklaration, hvor der står, at der skal være adgang via trappe og elevator.

– Da elevatoranlæg nævnes direkte i deklarationen vurderes det, at et søgsmål omkring dette vil være muligt. Også her kræves det dog, at der opsamles dokumentation for den driftsmæssige situation over en længere periode, står der i notatet.

Derudover er der muligheden for at overtage driften.

– Det vurderes umiddelbart, at det ikke vil være indenfor rammerne af kommunalfuldmagten at overtage – og betale – for driften af rulletrappen og elevatoren, står der i notatet.

Lars Thomsen understregede på mødet, at det ikke var hans forslag, at Glostrup Kommune skulle betale for driften, men udelukkende påtage sig driftsansvaret mod betaling. John Engelhardt (V) mente dog stadig, der var tvivl om, hvorvidt det vil være lovligt at kommunen påtager sig driftsansvaret mod betaling.

– For mig er det uklart, hvilke muligheder vi har for at påtage os et driftsansvar for en aftalt sum, sagde han.

Venstre og Dansk Folkeparti stemte derfor imod forslaget mens Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Konservative og Bylisten stemte for, dermed var forslaget vedtaget.