Berigtigelse

BRØNDBY. I sidste uge skrev vi i historien Trods øget tryghed: Forældre stadig utrygge på børns vegne, at Said Mo El Idrissi, medlem af kommunalbestyrelsen i Brøndby for De Radikale, havde været med til at arrangere et borgermøde i starten af december. Det var en fejl. Mødet fandt sted i slutningen af november. Vi beklager fejlen. […]

Af Heiner Lützen Ank