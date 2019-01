Brand i SFO muligvis påsat

Nytårsnat var der brand på SFO Skovvang. Foto: presse-fotos.dk

GLOSTRUP. Nytårsnat var der brand på SFO Skovvang, da nogen havde smadret en rude og fyret et batteri af inde i bygningen. Skaderne var dog begrænsede og SFO’en åbnede som planlagt den 3. januar

Af Jesper Ernst Henriksen

Nytårsnat omkring kl. 03.30 var der brand på SFO Skovvang. Nogle vidner til branden ringede 1-1-2 og brandvæsnet var hurtigt på stedet og fik slukket branden. Der var smadret en rude i SFO’en og et batteri var blevet antændt inde i SFO’ens ene rum.

Ifølge Hovedstadens Beredskab lignede det en påsat brand. Vestegnens Politi oplyser, at de efterforsker sagen, men kan stadig ikke sige, om det var en påsat brand.

Allerede 1. januar var Glostrup Ejendomme, der er ansvarlige for alle kommunens ejendomme, på stedet for at kigge på skaderne.

– Døren var ødelagt, der var sodet i hele lokalet og gulvet var der brændt huller i rundt omkring. Vi troede ud fra billederne, at det hele var brændt ned, men det var ikke så slemt, siger Johnny Petersen, driftsleder for Teknisk Service, der var første mand på stedet.

SFO’en kunne derfor åbne som planlagt den 3. januar i de øvrige lokaler.

Johnny Petersen gik med det samme i gang med at indhente tilbud på at få repareret lokalet.

Han forventer, at lokalet kan bruges igen om cirka to uger.

Glostrup Ejendomme har meldt skaden til kommunens forsikringsselskab, så hvis skaden løber op i mere end selvrisikoen på 100.000 kr., bliver det dækket.

– Det her er en forholdsvis lille skade i forhold til, hvad vi ellers har i løbet af et år. Vi har sat penge af til at dække den slags skader, siger Tibbe Knudsen, centerchef for Glostrup Ejendomme.