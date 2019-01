Brøndby og uddannelsesvalg set fra 30. etage

Alle elever i 7. klasse i Brøndby skal igennem et brobygningsforløb, der skal give dem flere perspektiver i forhold til at vælge en ungdomsuddannelse. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Alle 7. klasser i Brøndby skal igennem et forløb hos Ungdomsbyen. Det skal give dem et mere bedre udgangspunkt for at træffe et uddannelsesvalg. Og sådan et valgs perspektiver ser man klart fra 30. etage

Af Heiner Lützen Ank

– Det er ikke sikkert, skoene passer, og jeg er med på, at de ser lidt underlige ud. Men man skal have dem på. Kan I regne ud hvorfor?

Asbjørn Bjerregaard Ried, pædagogisk konsulent ved Ungdomsbyen, en forening, der udvikler undervisningstilbud til elever i grundskolen, kigger rundt på de fem elever fra Brøndby Strand Skole.

Alle har sikkerhedssko, gul vest og sikkerhedshjelm på.

– Det er for at beskytte tæerne, hvis der er noget, der falder ned, eller hvis der ligger et søm på gulvet, lyder det fra en af pigerne.

– Det er rigtigt. Når man er på en byggeplads, gælder det om at passe på og være godt beskyttet.

Sammen med deres klassekammerater og et par lærere er Brøndbyeleverne taget ind til Nørrebro i København.

Her skal de, ligesom alle andre 7. klasses elever i Brøndby, igennem et ugelangt brobygningsforløb, der skal give dem et bedre udgangspunkt for at træffe et uddannelsesvalg.

Og samtidig skal forløbet vise eleverne, at den gymnasiale vej igennem ungdomsuddannelserne ikke er den eneste.

Men at de også kan tage en erhvervsrettet ungdomsuddannelse.

Et brobygningsforløb, der varer en uge og kræver brug af sikkerhedssko, gul vest og sikkerhedshjem.

For en del af forløbet er at færdes rundt på en byggeplads inde på Nørrebro i København og at bevæge sig op til 30. etage i det hus, der er skudt op midt på byggepladsen.

Skal kvalificere valg

Jane Krog, leder af skole- og SFO området i Brøndby Kommune, er godt tilfreds med det nye projekt, Brøndby Kommune sammenmed Rødovre Kommune har kastet sig ud i:

– Det er vigtigt, at eleverne bliver præsenteret for uddannelser, de ikke kender i forvejen. Det sker bestemt igennem dette projekt.

Desuden passer projektet godt ind i arbejdet med at hjælpe byens unge igennem uddannelsessystemet, fortæller Jane Krog:

– Der er stor politisk bevågenhed på, hvordan de unge i Brøndby i større grad gennemfører en ungdomsuddannelse. Der er derfor blevet nedsat et §17 stk. 4-udvalg, der skal arbejde med det. Samarbejdet med Ungdomsbyen om at kvalificere de unges uddannelsesvalg passer godt ind i dette.

Også hos Ungdomsbyen håber man, at forløbet kan give Brøndbyeleverne et bedre grundlag at vælge ungdomsuddannelse ud fra, fortæller Asbjørn Bjerregaard Ried, pædagogisk konsulent ved Ungdomsbyen:

– Undervisningsforløbet Sammen bygger fremtiden er et forsøg på at få eleverne ind i et univers, hvor de kan finde ud af, hvordan de lærer bedst. Og så præsenterer vi dem for forskellige fagligheder og termer, som man kan bruge, hvis man senere skal noget i byggebranchen.

Forløbet strækker sig over en uge, og målet er, fortæller Asbjørn Bjerregaard Ried, at eleverne skal have det sjovt og samtidig få et klarere billede af, hvordan de bedst lærer nyt:

– Eleverne skal gerne få et indtryk af, om de bedst kan lide at arbejde med deres hænder, være en del af en gruppe eller trives med at have hårde deadlines. Det hele sker igennem forskellige øvelser, men også ved at komme på en rigtig byggeplads og ved at de selv skal bygge noget.

Ifølge Asbjørn Bjerregaard Ried er livet på en byggeplads et oplagt sted at afprøve, hvordan man lærer bedst:

– Arbejdet på en byggeplads er enorm dynamisk. Man kan ikke bare tænke i ja og nej, man er nødt til at tænke hele situationen ind i det, man gør. Og så er man nødt til at finde ud af, om Jørgen, Signe eller Søren har en anden tilgang end én selv. Man bliver nødt til at tilpasse sig andre.

Gør plads til de andre

Eleverne bevæger sig sammen med Asbjørn Bjerregaard Ried op ad trapperne mod toppen på 30. etage.

På 16. etage står en mand i arbejdstøj og er ved at sætte en dør i, ind til et rum. Væggene er stadig betonnøgne. Men når lejligheden engang står færdig, vil det være toilettet i en families nye hjem.

– Hvad er du uddannet som?

– Tømrer

Asbjørn Bjerregaard Ried opfordrer eleverne til at stille spørgsmål og dermed få et indtryk af, hvordan livet ser ud som tømrer.

– Hvad synes du om det?

– Jeg kan godt lide det. Jeg synes, det er fedt at være med til at bygge sådan noget som det her.

Eleverne fortsætter op af trappen. Pludselig er lyset væk.

– Det må være strømmen, der er gået. Husk at holde jer ind til siden, så folk kan komme forbi. Folk skal kunne komme forbi, når de arbejder.

Godt med syn for sagen

Jacob Carstensen er en af de elever, der er med på turen ind til Nørrebro og byggepladsen. En tur han er glad for:

– Vi har for eksempel prøvet at male og lægge fliser, og vi har derved fået et indtryk af, hvordan det er at bruge sine hænder, når man arbejder. Det er vigtigt, at der bliver malet godt, der hvor man skal bo, så det bliver pænt og dejligt.

Også samarbejdet med klassekammerarterne i en anderledes sammenhæng har været godt, fortæller Jacob Carstensen:

– Det har været sjovt at arbejde sammen med de andre, og så har vi også set, hvordan det er at arbejde på en byggeplads.

Selvom Jacob Carstensen kun går i 7. klasse, og derfor ikke skal vælge ungdomsuddannelse her og nu, så har forløbet alligevel bekræftet ham i, at de tanker, han har gjort sig i forvejen, er de rigtige:

– Jeg kunne godt tænke mig at være elektriker. Jeg kan nemlig godt lide at arbejde med værktøj, for det er jeg vant til hjemmefra, hvor jeg gør det sammen med min far.

Udsigt til hjem og valg

Eleverne har nået toppen og træder ud på platformen, hvor man bag høje og sikre ruder kan se ud over hele København.

Eleverne hiver deres telefoner frem og begynder at knipse løs.

– Det er ret fedt med den her udsigt. Asbjørn Bjerregaard Ried peger ud over de københavnske tage.

– Men det er også godt for Nørrebro at få sådan en bygning. For det giver noget positiv omtale til et område, der ellers har et lidt dårligt ry.

På en klar dag som i dag, kan man se langt, helt til Brøndby Strand.

Jacob Carstensen og de andre elever kan således både se hjem og skimte det uddannelsesvalg, de vil blive stillet overfor i de kommende år.

Her fra 30. etage er perspektiverne vide.