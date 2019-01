Dagligvarer til Hvissinge

DEBAT. Lisa Ward (S), Udvalgsformand i Vækst- og Byudviklingsudvalget i Glostrup Kommune

Siden købmanden på Bystien lukkede, har det ikke været muligt at købe ind lokalt i Hvissinge. Det synes jeg har været et stort tilbageskridt for beboerne i området, særligt for de borgere, som er dårligt gående og som ikke har bil. Jeg ved, at det har stor betydning for den enkelte at kunne forsyne sig med friske madvarer og andre fornødenheder i nærheden af sit hjem. Det store spørgsmål er, hvorfor der ikke er nogen dagligvarekæder, der indretter en butik i Hvissinge? Lokalplanen giver mulighed for det, og der er et stort kundegrundlag til at få en sund forretning kørende? Svaret er, at den moderne detailhandels krav til butiksstørrelse, synlighed, tilgængelighed og varelevering ikke kan imødekommes tilstrækkeligt i Hvissinge i dag. Derfor skal der gøres på noget, hvis situationen skal ændres.

Jeg er derfor glad for, at Vækst- og Byudviklingsudvalget og Kommunalbestyrelsen nu har besluttet, at vi skal i gang med at skabe nye muligheder for området omkring Granskoven. Arbejdet skydes i gang ved, at der laves en ny helhedsplan, hvor de fremtidige rammer for nye boliger og detailhandel fastlægges.

I det arbejde skal vi naturligvis have skabt de bedste betingelser for, at der kommer en god dagligvarebutik til området. For Vækst- og Beskæftigelsesudvalget er det meget vigtigt, at beboere og lodsejerne i området tages med på råd undervejs. Derfor vil der blive afholdt et borgermøde i løbet af foråret, hvor alle får mulighed for at komme med gode råd og idéer. Hvornår gravemaskinerne kan komme i gang med at bygge en ny dagligvarebutik, kan vi ikke sige, men vi lover, at Glostrup Kommune vil arbejde hårdt på, at borgerne i området snart vil få mulighed for igen at lægge den daglige indkøbstur i nærområdet.