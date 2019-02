Der blæses til kamp mod unges rygevaner

Torsdag aften mødtes en lang række politikere og fagfolk for at sætte fokus på kampen mod unges rygning. Blandt andet Per Jensen (S) og Kent Max Magelund (S), borgmester i Brøndby. De er enige om, at antallet af unge, der ryger, skal sænkes. Foto: Brøndby Kommune

HELE OMRÅDET. Ni kommuner på Vestegnen og Sydamager er blevet enige om at sætte alle sejl til for at få en røgfri generation i 2030. Det var den klare konklusion på en konference på Brøndby Stadion torsdag aften

– Vi er ni kommuner på Vestegnen og Sydamager, der sammen har et ambitiøst mål om at have en røgfri generation i 2030. En generation hvor ingen børn og unge ryger eller bruger tobak. Det kræver, at vi går ind tager ansvar og sætter barren højt, så en røgfri generation ikke blot forbliver en drøm. Det havde vi nogle rigtig gode drøftelser om på dagens konference.

Sådan siger Kent Max Magelund (S), borgmester i Brøndby, efter han torsdag aften var samlet med en lang række politikere og fagfolk på Brøndby Stadion.

Et møde der havde det ene formål, nemlig at debattere, hvordan rygningen blandt unge kan mindskes.

8.000 unge rygere

Deltagerne i mødet kom fra kommunerne, Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk, der arbejder sammen i bestræbelserne for at få de unge til at lade cigaretterne ligge.

Og der er brug for det ambitiøse samarbejde, slår Kent Max Magelund fast:

– Samlet har vi knapt 40.000 borgere, som ryger dagligt i de ni kommuner. Af dem er mere end 8.000 unge mellem 16-24 år, der ryger hver dag eller i løbet af ugen. For første gang i 20 år kan vi se, at andelen af rygere stiger, især blandt unge. Skal den udvikling vendes, så er der brug for, at mange gør noget. Og der er meget, vi kan gøre inden for kommunernes rammer.

Målet er, at de unge, der bevæger sig på kryds og tværs af kommunegrænserne, møder de samme budskaber i alle kommuner.

Politisk lederskab

Adskillige borgmestre sad med ved dagens konference. En af dem var Helle Adelborg (S), borgmester i Hvidovre.

– Det har været en meget givende konference. Vi er blevet bekræftet i, at vores vision om en røgfri generation i 2030 er vigtig og påkrævet. Vi kan ikke forvente, at børn og unge selv kan tage ansvar for at sige nej til tobakken. Vi voksne skal tage ansvar. Forældrene har et stort ansvar, og jeg som borgmester og kommunalpolitiker har et ansvar for at sikre gode rammer, der gør det sværere at blive fristet af kammerater til at ryge. Der er brug for politisk lederskab, ikke kun fra Christiansborg, men også i kommunerne, siger Helle Adelborg.

Noget af det, kommunerne kan, er for eksempel at indføre tobaksfri arbejdstid, tobaksfri skoletid og røgfri udearealer.

– De ting, vi kan gøre i kommunerne, bliver jo ikke altid modtaget lige velkomment af alle i starten. Men jeg glæder mig over, at det samlede billede viser, at vi er rigtig godt på vej. Jeg er sikker på, at udviklingen forsætter, og at denne konference vil sætte ekstra turbo på udviklingen. Jeg synes godt, vi kan være stolte af vores indsats, siger Helle Adelborg.

20 røgfri skoler i 2020

Samarbejdet mellem de ni kommuner startede i januar 2018. Det er et fælles mål, at der i 2020 er 20 folkeskoler, der har indført tobaksfri skoletid. Og den fælles indsats er kommet rigtig godt i gang. På det første år har 12 ud af 56 folkeskoler indført tobaksfri skoletid. Flere af kommunerne er i fuld gang med processen. Målet om 20 tobaksfri folkeskoler forventes at være nået i løbet af 2019.

Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk kommuner samarbejder om en tobaksfri ungdom på Vestegnen og Sydamager.

Visionen er en tobaksfri generation i 2030, hvor ingen børn og voksne ryger eller bruger tobak.

Læs mere om den fælles indsats på www.udentobak.dk