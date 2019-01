Det er godt at spise sammen

Hver anden tirsdag bliver der afholdt spisestue i Brøndby Strand Kirke. En mulighed for at møde nogen, man ikke kender i forvejen. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Hver anden tirsdag er der spisestue i Brøndby Strand Kirke. Det, der startede som et naboprojekt, er nu blevet et af kirkens faste tilbud, og det er de frivillige kræfter, der bærer det igennem

Af Heiner Lützen Ank

Det er altid lidt svært at komme ind i et selskab, hvor man fornemmer, de fleste kender hinanden i forvejen. Der er nemlig en fare for, at man kommer til at tage en andens faste plads. Eller at man kommer til at sige noget, der er helt ved siden af.

På den anden side kan det at spise sammen netop føre til nye bekendtskaber og relationer.

Og faktisk var det netop det, der i sin tid var meningen, da Brøndby Strand Kirke for nogle år siden begyndte at invitere til spisestue hver anden tirsdag.

Ved siden af den store, røde kirke i Brøndby Strand, ligger værestedet Stenhuset nemlig. Og de folk, der kom i kirken, kendte ikke folkene, der benyttede Stenhuset. Og omvendt.

Derfor blev der inviteret til spisestue i Brøndby Strand Kirke. Så man kunne spise sammen, tale sammen og lære hinanden at kende.

Successen har imidlertid været så stor, at det i dag ikke blot er brugerne af Stenhuset og Brøndby Strand Kirke, der møder op for at spise med og tale med nye og gamle bekendte. Men også mange andre af dem, der bor i Brøndby Strand. Noget der blandt andet skyldes, at det i høj grad er frivillige, der står for at gennemføre aktiviteterne i spisestuen.

– Jeg har tidligere lavet mad til mange mennesker på én gang. Men nu kan jeg kun klare at lave det, jeg kan sidde ned til.

Arne Rosenvang er godt i gang med at spise den middag, han selv har skrællet kartoflerne til. I sit arbejdsliv har han arbejdet i køkkener og kantiner, og det at være frivillig i spisestuen giver ham mulighed for at fortsætte med at lave mad til andre, samtidig med at han selv får nogle gode oplevelser.

– Jeg kan godt lide stemningen her i spisestuen. Man kan tale med alle, og der er ingen, der er mere end andre.

Ingen mystik

Ved et andet bord sidder Kjeld Jepsen. Han er medlem af menighedsrådet, men er samtidig frivillig. Kjeld Jepsens opgave er at sørge for, at selvom spisestuen er blevet et tilbud til alle, så bliver der holdt fast i den oprindelige idé.

– Der er i løbet af årene begyndt at komme mange andre. Men det skal stadig være et tilbud for Stenhusets brugere. Jeg går derfor over og henter dem, så de kan være med, hvis de har lyst.

Ifølge Kjeld Jepsen har Kjeld Jepsen gjort det, der var den oprindelige idé.

– Stenhuset er blevet afmystificeret, fordi vi har lært hinanden at kende, og det er rigtig godt.

Bodil Sørensen holder en pause og hælder kaffe op. Faktisk er det hende, der laver den og vasker op, når alle er færdig med at spise.

– Jeg kommer her, fordi jeg gerne vil hjælpe til, og så møder jeg en masse søde mennesker. Både dem fra Stenhuset, men også mange andre. Tidligere kendte jeg ikke rigtig nogen af dem, der kommer i Stenhuset. Men nu taler jeg med dem, når jeg går forbi.

Selvom Bodil Sørensen bor i den anden ende af Brøndby Strand Parkerne, tager hun gerne turen hver 14. dag.

– Jeg har det bedre, når jeg har været her. Faktisk er jeg nok gladere, når jeg går hjem, end når jeg kommer.

Alle gode middage ender. Også den i spisestuen. Efter en halv time begynder de første at bryde op. Men kun for at komme igen. For om 14 dage, året rundt, er der mulighed for at spise sammen med nye og gamle bekendtskaber.