Døgnrapporten

HELE OMRÅDET. Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport for uge 51 og 52

Af Heiner Lützen Ank

Tyveri fra varebil

BRØNDBY. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en hvid Ford Transit varebil sket mellem onsdag den 19. december klokken 16 og torsdag den 20. december klokken 06.30 på Tranevænget i Brøndby. En rude var knust, og en mobiltelefon var stjålet. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.

75-årig udsat for tricktyveri

BRØNDBY. En politipatrulje rykkede onsdag den 19. december klokken 15 ud til en anmeldelse om et tricktyveri på Nygårds Plads i Brøndby. En mand af østeuropæisk udseende havde spurgt en 75-årig kvinde om vej til stationen, idet kvinden var ved at lægge sine indkøbsvarer i sin bil. Mens kvinden forsøgte at hjælpe manden formåede han at stjæle hendes sorte lædertaske med pung, nøgler og telefon. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.

Mindre færdselsuheld

GLOSTRUP. En politipatrulje kørte onsdag den 19. december klokken 07.50 ud til en anmeldelse om et færdselsuheld på Hovedvejen i Glostrup. En 30-årig kvindelig bilist havde påkørt en 26-årig mandlig bilist i et kryds, idet manden kørte ud for rødt. Han blev kørt til hospitalet af ambulancen med det samme, men kom ikke alvorligt til skade.

Indbrud i villa i Brøndby

BRØNDBY. En politipatrulje rykkede onsdag den 26. december klokken 19.25 ud til en anmeldelse om et villaindbrud på Højstens Boulevard i Brøndby. En nabo til villaen havde hørt høje lyde fra den pågældende villa og så to mænd cykle fra stedet på en almindelig cykel og en el-cykel. Mændene virkede truende, da naboen forsøgte at henvende sig til dem, hvorfor han ikke turde gøre mere. De mistænkte gerningsmænd beskrives som:

A: Mand på 20-25 år, ca. 185 cm, almindelig kropsbygning, meget mørk. Han havde maskering over munden og havde en skruetrækker i hånden.

B: Mand på 20-25, ca. 185 cm, mørk/sort hår. Han havde maskering over munden og havde et koben i hånden.

Villaens dør var opbrudt, og der var umiddelbart intet stjålet. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.

24-årig sigtet for narkokørsel i Brøndby

BRØNDBY. Torsdag den 27. december klokken 14.39 modtog Københavns Vestegns Politi en anmeldelse om mulig spiritus- eller narkokørsel på Park Allé i Brøndby. En vaks borger havde set en bilist køre hasarderet og kørt over for 4-5 røde lys, hvorfor borgeren tog kontakt til politiet. En politipatrulje fik standset bilen og skønnede den 24-årige, mandlige bilist narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel, som han nægter.

Indbrud i villa i Vallensbæk Strand

VALLENSBÆK. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket mellem mandag den 24. december klokken 10 og torsdag den 27. december klokken 8 på Skærsøvej i Vallensbæk Strand. En rude var aflistet, og personlige effekter samt kontanter var stjålet. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.