Døgnrapporten

Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport for uge 1

Af Mette Agner Clausen

Færdselsuheld

BRØNDBY. En politipatrulje rykkede tirsdag den 1. januar 2019 klokken 19.02 til en anmeldelse om et færdselsuheld i et kryds ved Sydgårdsvej i Brøndby. En 18-årig mandlig bilist mistede kontrollen over bilen, hvorfor han først påkørte autoværnet i midterrabatten, og bilen fortsatte over på den anden side af krydset, hvor den påkørte en mast i lysreguleringen og ramte autoværnet. I bilen sad fire mænd på henholdsvis 17 og 18 år, inklusive den 18-årige bilist, som førte bilen. Manden sad fastklemt i bilen, og alle fire blev kørt på hospitalet, hvor to af dem blev udskrevet med det samme, og den sidste passager skulle undersøges yderligere i benet. Den 18-årige mand havde fået flere større skader, hvorfor han stadig var på hospitalet. Manden er dog uden for livsfare.

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en mørkeblå personbil af mærket Toyota Corolla sket mellem fredag den 28. december 2018 klokken 18 og mandag den 31. december 2018 klokken 11 på Dalkær i Brøndby. Bilens fire stålhjul samt begge nummerplader var stjålet.Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.Mandag den 31. december 2018 klokken 09.14 bragte en politipatrulje en 36-årig mand til rutinemæssig standsning på Søndre Ringvej i Glostrup. Patruljen skønnede manden narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel. Han blev ligeledes sigtet for kørsel i frakendelsestiden. Manden blev kørt til politigården i Albertslund til blodprøver og erkender begge sigtelser. En 36-årig kvinde blev ligeledes sigtet for at have overladt sin bil til manden velvidende om, at han kørte i frakendelsestiden. Hun erkender.Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et indbrud i en lejlighed sket mellem mandag den 31. december 2018 klokken 15 og tirsdag den 1. januar 2019 klokken 01.42 på Vejlegårdsparken i Vallensbæk Strand. En dør var opbrudt, og smykker samt tøj var stjålet. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.Onsdag den 2. januar klokken 21.10 standsede en politipatrulje en 24-årig mandlig bilist, idet han foretog en ulovlig u-vendning ved tilkørslen til Slotsherrensvej i Glostrup. Manden blev skønnet narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel, som han erkender. Flere undersøgelser førte desuden til, at manden blev sigtet for kørsel uden førerret samt kørsel mod færdselsretningen. Han erkender begge sigtelser og blev kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. En 24-årig kvinde blev desuden sigtet for at have overladt føringen til den 24-årige mand, velvidende han ikke havde førerret. Hun erkender.En politipatrulje blev onsdag den 2. januar klokken 19.17 sendt til en anmeldelse om butikstyveri fra byggemarked på Hovedvejen i Glostrup. Butikkens personale havde set fire mænd på 19, 19, 19 og 17 år stjæle to skiver fra butikken uden at betale, hvorfor de blev tilbageholdt. Mændene blev sigtet for butikstyveri, som de alle erkender.En politipatrulje rykkede onsdag den 2. januar klokken 19.40 til en anmeldelse om et røveri på Idræts Allé i Vallensbæk. En Citroen med fire mistænkte gerningsmænd havde kørt op foran en 27-årig mand i græsrabatten, hvorefter tre af mændene med truende adfærd tog mandens armbåndsur til en større værdi. Tre af de mistænkte gerningsmænd beskrives som:A: Mand af mellemøstligt udseende på 25-30 år, 170-180 cm. høj, almindelig kropsbygning, sort, kort hår. Han talte dansk med accent og var iført en mørk jakke, mørke bukser og bar mørkegrå/blå handsker.B: Mand af mellemøstligt udseende på 25-30 år, 180-190 cm. høj, almindelig kropsbygning. Han talte dansk med accent og var iført en sort hue med mørkegrå/blå tern samt mørkt tøj.C: Mand af mellemøstligt udseende på 25-30 år, 170-180 cm. høj, almindelig kropsbygning, sort, kort hår. Han var iført en tyk, mørk jakke og mørkt tøj.Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.