Døgnrapporten

HELE OMRÅDET. Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport for uge 1 og 2

Af Heiner Lützen Ank

Indbrud i villa

GLOSTRUP. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud på Hasselhaven i Glostrup sket mellem lørdag den 29. december 2018 klokken 09.50 og fredag den 4. januar 2019 klokken 13.28. En karm og yderrude til et vindue var afmonteret, og et pengeskab med smykker samt personlige effekter var stjålet. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.

En politipatrulje bragte lørdag den 5. januar klokken 06.22 en 26-årig mandlig bilist på Brøndbyvester Boulevard i Brøndby Strand til rutinemæssig standsning. Manden blev skønnet alkoholpåvirket, hvorfor patruljen sigtede og anholdte manden for spirituskørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han erkender.Lørdag den 5. januar klokken 18 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et mindre færdselsuheld på Frederikssundsmotorvejen ved Glostrup. En anden politipatrulje eftersatte en bilist, som endte med at påkøre patruljen, idet han bakkede og ramte patruljebilen. To personer, som sad i den eftersatte bil, blev anholdt. Føreren af bilen – en 46-årig mand – blev desuden sigtet for kørsel uden førerret, som han nægter. Ingen personer kom til skade under hændelsen.Torsdag den 10. januar klokken 09.57 standsede en politipatrulje en 59-årig mandlig bilist på Sdr. Ringvej i Brøndby. Manden havde ikke kørekort, hvorfor han blev sigtet for kørsel uden førerret, som han erkender.En politipatrulje kørte onsdag den 9. januar klokken 06.50 til et færdselsuheld på Nordre Ringvej i Glostrup. En 70-årig mandlig bilist var ved at foretage et venstresving i et lyskryds, hvor en modkørende 28-årig mandlig bilist overså manden, hvorfor den 70-årige blev påkørt. Både den 70-årige mand og en 20-årig kvindelige passager blev hentet af ambulancen og kørt på hospitalet. Den 28-årige blev ligeledes kørt på hospitalet og desuden sigtet for ikke at overholde sin vigepligt.Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en sort varebil af mærket Fiat Ducato sket mellem tirsdag den 8. januar klokken 22 og onsdag den 9. januar klokken 7 på Jernbanevej i Glostrup. Låsen til bagsmækken var brudt op, og diverse værktøj var stjålet. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.