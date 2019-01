Døgnrapporten

Af

Brand i kebabvogn

BRØNDBY. Mandag den 14. januar klokken 00.43 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om en brand i kebabvogn på Solmarksvej i Brøndby. Brandvæsenet fik hurtigt branden slukket, og vognen var totalskadet og helt udbrændt. Ingen personer kom til skade under hændelsen og politiet vurderer indtil videre, at branden har været påsat.

Sigtet for butikstyveri

GLOSTRUP. Fredag den 11. januar klokken 10.49 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et butikstyveri i Glostrup Shoppingcenter. En butiksdetektiv havde tilbageholdt en 46-årig mand, idet han tidligere havde stjålet fra samme butik, hvor han nåede at undløbe vagten. Patruljen sigtede ham for butikstyveri, som han erkender.

Tyveri fra varebil

GLOSTRUP. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en koksgrå varebil af mærket Ford Transit Custom sket mellem lørdag den 12. januar klokken 16 og søndag den 13. januar klokken 9 på Rødkælkevej i Glostrup. Der var blevet skåret hul i en skydedør, og diverse el-værktøj var stjålet.

Sigtet for narkokørsel

BRØNDBY. Tirsdag den 15. januar klokken 17.08 standsede en politipatrulje en 30-årig mandlig bilist på Strandesplanaden i Brøndby. Patruljen skønnede ham narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Manden erkendte at have kørt, men nægter at køre i påvirket tilstand.

Sigtet for butikstyveri

GLOSTRUP. En politipatrulje kørte tirsdag den 15. januar klokken 12.33 til en anmeldelse om et butikstyveri fra fødevarebutik på Sportsvej i Glostrup. En 22-årig mand var blevet taget i at stjæle to chokoladebarer, hvorfor patruljen sigtede ham for butikstyveri, som han erkender.

Sigtet for kørsel uden førerret

GLOSTRUP. En politipatrulje standsede tirsdag den 15. januar klokken 02.28 en 32-årig mandlig bilist på Hovedvejen i Glostrup. Manden oplyste, at hans førerret var inddraget, hvorfor han blev sigtet for kørsel uden førerret, som han erkender.

Sigtet for flere hændelser

VALLENSBÆK. En politipatrulje standsede mandag den 14. januar klokken 22.53 en 26-årig mandlig bilist på Vallensbæk Torvevej i Vallensbæk, idet han kørte over for rødt i et kryds. Patruljen sigtede ham for at have kørt over for rødt lys og skønnede ham desuden narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel. Flere undersøgelser førte til, at manden desuden blev sigtet for at være i besiddelse af narko og at have solgt narko. Han erkender alle sigtelser og blev kørt til politigården i Albertslund til blodprøver.

Tyveri fra varebil i Brøndby

BRØNDBY. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en hvid Ford Transit varebil sket mellem tirsdag den 15. januar klokken 15 og onsdag den 16. januar klokken 8 på Brøndbyvestervej i Brøndby. En rude var knust, og diverse værktøj var stjålet.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.

Tyveri fra varebil i Glostrup

GLOSTRUP. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en mørkeblå Ford Transit varebil sket mellem tirsdag den 15. januar klokken 19 og onsdag den 16. januar klokken 2 på Hovedvejen i Glostrup. En rude var knust, og diverse el-værktøj, batteri-værktøj samt en værktøjskuffert var stjålet.

26-årig sigtet for butikstyveri

GLOSTRUP. Onsdag den 16. januar klokken 14.29 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om butikstyveri fra elektronikforretning på Hovedvejen i Glostrup. Butikkens personale havde tilbageholdt en 26-årig mand, idet han havde passeret kassen med flere sæt høretelefoner uden at betale. Patruljen sigtede ham for butikstyveri, som han erkender.