Elever stiftede bekendsskab med ingeniørkunsten

VALLENSBÆK. Skoleelever fra Vallensbæk har arbejdet sammen med studerende fra DTU. Et samarbejde, Vallensbæk Kommune håber, vil fortsætte

Af Heiner Lützen Ank

Som noget helt nyt har Vallensbæk Kommune indgået et samarbejde med DTU Diplom i Ballerup, en afdeling af Danmarks Tekniske Universitet, hvor fire elever fra 8. og 9. klasse i Vallensbæk har deltaget i et kursus over ti undervisningsgange sammen med et hold eksportingeniørstuderende.

Kurset har handlet om prototype-design og teknologi, og eleverne har designet og produceret USB-stick, lamper og bluetooth-højttalere.

På baggrund af resultaterne arbejder Danmarks Tekniske Universitet og Vallensbæk Kommune nu på mulighederne for at fortsætte samarbejdet.

– Vi er meget stolte af vores dygtige elever, der har deltaget i DTU-forløbet. At de er faldet fuldstændig naturligt ind i en voksen uddannelsesramme og har designet, fremstillet og præsenteret teknologiske produkter i et universitetsmiljø er imponerende, siger Henrik Rasmussen (K), borgmester i Vallensbæk, der mener, at samarbejdet passer godt i kommunens målsætning:

– Samarbejdet spiller perfekt sammen med vores strategi på børne- og ungeområdet, hvor vi i Vallensbæk skal uddanne ressourcestærke samfundsborgere til fremtidens arbejdsmarked. Og det må man sige, at vi stræber efter i dette projekt. Vi er rigtig glade for samarbejdet med DTU Diplom, og for deres store engagement.