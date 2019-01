Færøsk kunstner udstiller

Børn af fiskere hedder dette maleri. Foto: Maleri: Amariel Norðoy

GLOSTRUP. Den færøske kunstner Amariel Norðoy tager udgangspunkt i den smukke færøske natur i sin kunst, der kan ses i Glostrup Fritidscenter i januar

Af Jesper Ernst Henriksen

Lørdag den 5. januar er der fernisering på en ny udstilling i Glostrup Kunstforening, der udstiller i Glostrup Fritidscenter. Kunstneren denne gang er Amariel Norðoy.

Amariel Norðoy fremstår som et af færøsk kunst store navne, og kærligheden til sit hjemlands smukke og barske natur er stadig en drivende kraft i hans maleriske virke. Og der er bud efter ham.

I alle de nordiske lande, flere steder i Europa, USA og Japan har hans billeder været vist. Amariel Norðoy har haft stor betydning for den færøske kunst.

Ikke kun som udøvende kunstner, men også ved sin store indsats for, at introducere sine færøske kollegaer i Syd-danmark, og har således medvirket til at sætte færøsk kunst på landkortet.

Kunstneren vil selv være tilstede ved ferniseringen, der foregår fra kl. 14 til 16. Der vil også være musik i denne sammenhæng. Det bliver nemlig saxofonisten, sangeren og sangskriveren Mads Mathias og hans band, der spiller.