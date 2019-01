Festival flytter

Foto: Heiner Lützen Ank

GLOSTRUP. Glostrup Festival bliver lidt anderledes i år. På grund af anlægget af ny kunstgræsbane bliver den flyttet til Egeparken, og så kommer den kun til at vare fredag og lørdag

Af Jesper Ernst Henriksen

Det er næsten ved at være tradition, at der sidste weekend i august er Glostrup Festival. Traditionen startede, da Glostrup fyldte 825 år. Til sommer bliver den afholdt for fjerde gang. Det bliver også året med de største forandringer i festivalens korte historie.

Først og fremmest flyttes festivalen fra fodboldbanerne omkring Glostrup Stadion til Egeparken på den anden side af Glostrup Hallen. Det er forventningen, at flytningen kun vil være i 2019. Flytningen skyldes nemlig, at der skal anlægges en ny kunstgræsbane ved siden af den nyrenoverede kunstgræsbane ved stadion. Mens den bliver anlagt, bliver der spærret for nogle af de ruter, der tidligere har været brugt som flugtruter. Arbejdet skulle altså have været sat på pause og der skulle spærres af, hvilket ville have kostet mellem 100.000 og 200.000 kroner.

Flertallet i kommunalbestyrelsen valgte på mødet i december at flytte festivalen til Egeparken. Lars Thomsen (Bylisten) stemte for at beholde festivalen på fodboldbanerne.

Ingen søndag

Derudover afkortes festivalen med en dag, så der kun vil være aktiviteter fredag og lørdag. De seneste to år har der været fodboldturnering for virksomhedshold og musik om fredagen. I 2018 var der omkring 500 deltagere om fredagen.

Lørdag plejer at være den helt store dag på festivalen, hvor der er masser af aktiviteter på pladsen og de største musiknavne. Det plejer at være den dag, hvor der er flest mennesker. I 2018 var der dog kun 4-5.000 mennesker på pladsen, da der var skybrud over Glostrup samtidig med at festivalens hovednavn Dodo & The Dodos spillede.

Venstre foretrækker at afkorte festivalen til kun at være lørdag.

– Der skal ikke herske tvivl om, at vi i Venstre ønsker, at Glostrup har en festival. Ud fra evalueringen af Glostrup Festival og drøftelser i baglandet vil vi foreslå, at Glostrup Festival kun varer en dag, for at der til gengæld satses på de helt store musiknavne og på at tiltrække et stort publikum fra Glostrup og de kommuner, der ligger omkring os. Ved at koncentrere os om en dag, kan vi gøre det ekstra godt og strække tidsrummet, hvor der er festival med en time eller to. Vi kan tilbyde bands en højere hyre eller få flere bands til at gæste festivalpladsen. Vi ser altså helst, at festivalen varer en dag, men vi vil ikke stå i vejen for en festival over to dage, sagde Ina-Maria Nielsen (V).

Dan Kornbek Christiansen (K), vil ændre konceptet for fredagen.

– Det er blevet mere og mere klart, at vi skal kigge på længden af festivalen. Jeg tror, vi kan få noget godt ud af at sætte den fra tre dage ned til to dage. Jeg synes, det er rigtig spændende, hvis man kan bibeholde det fredag og lørdag, så fredagen i højere grad kan sættes af til unge mennesker, sagde han.

Det blev enstemmigt vedtaget at forkorte festivalen til to dage og at de unge i Glostrup i højere grad end i dag får mulighed for at præge fredagen og at lørdagen bliver med fokus på musik, kultur og foreningslivet i kommunen.

Intet tivoli

De første tre år har der også været tivoli på pladsen til Glostrup Festival. I 2018 var der kritik af tivoliet fra nogle af kunstnerne, da de mente, at tivoliets musik var for højt og forstyrrede og nogle af publikum var bekymrede for sikkerheden ved tivoli. Derudover har administrationen oplevet samarbejdsvanskeligheder, med det tivoli, der var på pladsen i 2018. Med placeringen i Egeparken var der desuden tvivl om der ville være plads til et tivoli.

– Det har ikke været en entydig succes og der har været nogle ting, der kunne gøres bedre. Derfor har vi sagt, at tiden er inde til at gøre noget andet end tivoli, sagde Dan Kornbek Christiansen.

Han pegede på, at der i stedet skulle gives mere plads til foreningslivet.

Glostrup Festival 2019

Glostrup Festival bliver i 2019 afholdt fredag den 30. og lørdag den 31. august i Egeparken.

Glostrup Festival bliver afholdt af Glostrup Kommune. Der er årligt afsat 750.000 kroner plus en halvtidsstilling til at planlægge og afholde festivalen.