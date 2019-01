Flager gerne for flere

DEBAT. Af Henrik Lund, formand SF Glostrup

På kommunalbestyrelsesmødet onsdag 16. januar var der fremsat et partiforslag, som medførte stor debat. Dansk Folkeparti ønsker, at Glostrup på værdig vis fejrer Dannebrogs 800 års jubilæum. Ikke uventet vakte forslaget interesse fra flere sider i byrådssalen, og der blev nysgerrigt spurgt ind til, hvad DF havde i tankerne. Det kom imidlertid bag på de siddende byrådsmedlemmer at forslaget skulle vurderes nærmere, i hvert fald kunne man ikke sådan umiddelbart uddybe hvorledes forslaget skulle udmøntes.

I SF har vi det såmænd fint med Dannebrog, og også med andre typer af flag, som eksempelvis det regnbuefarvede Prideflag. Og vi ser da også gerne, at disse flag og vimpler luftes ved passende lejligheder. Vi vil endda her uddybe, hvornår en passende lejlighed kan være; nemlig 1. maj. SF ser meget gerne, at Glostrup hejser flaget, når arbejderne fejrer deres internationale kampdag. Jeg mener dog, at det ikke er helt så bombastisk, som det lyder, men at det i dagens Danmark i virkeligheden kan anses som en fejring af den danske model, af demokratiet og retten til ytringsfrihed, af solidaritet og retten til organiseringsfrihed. Og vi synes i SF, at Glostrup bør festligholde denne dag med at hejse flag over kommunens bygninger, dens institutioner og på de offentlige flagstænger.

For at markere at Glostrup er alle borgeres by, uanset køn, religion, sexualitet, etnicitet eller politisk overbevisning, så mener vi, at vi med flagning med regnbueflaget kan vise det for omverdenen. Flagningen skal selvfølgelig være i forbindelse med Pride paraden, som årligt finder sted i august måned.

I SF er vi således meget åbne for at flage på udvalgte dage og ved udvalgte begivenheder, og vi mener at disse forslag er såvel værdige som tilkendegivende – nemlig med budskabet om respekt for, og plads til, alle, såvel i Glostrup som i Danmark.